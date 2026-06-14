مفترسة الحشرات.. علماء يكتشفون سر مصيدة نبتة فينوس

ما أتعس الحشرة التي تختار الوقوف على نبتة فينوس ​صائدة الحشرات، لأنها سرعان ما تتحوّل إلى وليمة شهية تتغذى عليها النبتة ‌لأيام. فعندما يدفعها ​حظها العاثر لملامسة تراكيب شبيهة بالشعيرات على جسم هذا النبات العجيب سرعان ما يطبق عليها بأوراق تشبه الفك المفترس، ثم يفرز أنزيمات تساعده على الهضم.

وتمكن العلماء الآن من كشف الآلية الفيزيائية الكامنة وراء إطباق النبات أوراقه على الحشرات.

وعلى مدى أكثر من قرن، كانت الفرضية السائدة تفيد بأن انغلاق المصيدة يحدث بفعل إعادة ‌توزيع سريعة للماء داخل الورقة، حيث ينتقل الماء بين الخلايا مسبباً انتفاخاً في أحد جانبي الورقة. لكن البحث الجديد يشير إلى آلية بيولوجية مختلفة.

وقال الفيزيائي يوئيل فورتير، من ‌المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (سي.إن.آر.إس) وجامعة إيكس مارسيليا، وهو المؤلف ‌الرئيس للدراسة التي نشرت أول من أمس في مجلة «ساينس»: «تفترض نظريتنا أن المصيدة تكون مشدودة ميكانيكياً مسبقاً، تماماً مثل الملف المعدني (الزنبرك). وعند تحفيز المصيدة، تلين جدران خلايا الطبقة الخارجية بسرعة بنسبة تراوح بين 30 ‌و40% تقريباً، ما يعني أن جدار الخلية يصبح أكثر مرونة. من شأن ذلك أن يحرر الضغوط الداخلية ​المخزنة في الأنسجة، ما يؤدي إلى انحناء المصيدة وحدوث الانغلاق. ويحدث هذا التليين في غضون ثانية واحدة تقريباً».

وبمجرد أن تنغلق المصيدة، تحتجز الحشرة في الداخل لتبدأ عملية هضمها.