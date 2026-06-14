141 دقيقة أمام الشاشات قد تسرّع تعافي الأطفال من «الارتجاج»       

تشير دراسة جديدة إلى أن قضاء ​وقت معتدل أمام الشاشات، يقدر بـ141 دقيقة يومياً، قد يساعد بعض الأطفال ‌على التعافي ​من الارتجاج الدماغي.

وذكر باحثون في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن قضاء وقت محدود أمام الشاشة على أنواع معينة من الأجهزة كل يوم، خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد الإصابة بارتجاج في المخ ارتبط بتعافٍ أسرع، مقارنة ⁠بعدم قضاء أي وقت أمام الشاشة على الإطلاق.

وقالت قائدة فريق البحث بمستشفى نيشنوايد للأطفال في كولومبوس بولاية أوهايو، جينغ تشن جينجر يانغ، في ‌بيان: «تدعم هذه النتائج أن قضاء وقت معتدل أمام الشاشة، ليس قليلاً جداً ولا كثيراً جداً، قد يساعد على التعافي ‌من ارتجاج الدماغ لدى الصغار».

وأضافت: «ارتبط متوسط 141 دقيقة من الوقت ‌أمام الشاشة يومياً بتعافٍ أسرع بنسبة 35%، مقارنة بـ260 دقيقة ‌أمام الشاشة يومياً».