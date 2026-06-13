مع اسم شبكة واي فاي الخاصة بك.. لا تقع في هذا الخطأ

حذرت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية من إضافة الرموز التعبيرية (إيموجي) إلى اسم شبكة واي فاي (SSID)؛ لأن بعض الأجهزة تُعاني من مشاكل مع هذه الرموز، لاسيما الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية القديمة.

وأوضحت المؤسسة أنه قد يحدث ألا تتعرف الأجهزة على الشبكة، وبالتالي لا تستطيع الاتصال بها أو قد تتصل في البداية، ثم ينقطع الاتصال مرة أخرى.

وبالمثل، قد يرغب المستخدم في توصيل أجهزة بالشبكة، مثل طابعة أو كاميرا مراقبة. وإذا كان اسم الشبكة يتطلب إدخاله يدوياً، فقد لا تتوافر هذه الرموز التعبيرية على الجهاز.

ولتغيير اسم شبكة واي فاي (SSID)، يتم تسجيل الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر عبر متصفح الويب؛ حيث يوجد هناك عنوان الوصول في دليل المستخدم. وفي الخطوة التالية، يتم إدخال الاسم الجديد في القائمة المناسبة وحفظه. وبعد تغيير اسم شبكة واي فاي، ستحتاج جميع الأجهزة إلى إعادة الاتصال.