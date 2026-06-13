شاب يصاب بفشل كلوي حاد بسبب هذه التمارين.. وطبيبه يحذر

أُصيب شاب بفشل كلوي حاد نتيجة ممارسة التمارين الرياضية بكثافة مفرطة، ما دفع طبيباً إلى تحذير ممارسي الرياضة بضرورة التخفيف من حدة التمارين.

وأُفيد بأن طالب الجامعة البالغ من العمر 23 عاماً، والمنحدر من مقاطعة خنان بوسط الصين، قد أصيب بانحلال الربيدات، وهي حالة خطيرة تتحلل فيها ألياف العضلات التالفة بسرعة. كما شُخِّصت إصابته بفشل كلوي حاد، وهو أحد مضاعفات انحلال الربيدات.

وقال طبيبه، أخصائي أمراض الكلى، ليو هاوفي، في المستشفى الأول التابع لجامعة خنان للطب الصيني، إن الشاب كان «يبذل جهداً مفرطاً» في تمارين الساقين، ما تسبب في انحلال الربيدات. وظهرت لديه في البداية آثار دم في البول، ثم توقف التبول تماماً. وعندما نُقل إلى المستشفى، لم يكن قادراً حتى على المشي بمفرده.

وأوضح ليو أن مستوى إنزيم الكرياتين كيناز لديه، وهو مؤشر على تلف العضلات، قد تجاوز 20,000 وحدة لكل لتر، أي أكثر من 100 ضعف المستوى الطبيعي. لذا، احتاج إلى غسيل كلى طارئ.

فيما قال الشاب إنه كان يُدرّب ساقيه بكثافة أكبر من باقي أجزاء جسمه. وهذه ليست الحالة الأولى التي يُبلغ فيها عن إصابة شخص بانحلال الربيدات نتيجة التمارين الشاقة. ففي هذا العام، ظهرت أعراض انحلال الربيدات على شاب يبلغ من العمر 24 عاماً في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين بعد 20 يوماً من بدء تدريبه الرياضي، ونُقل إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أنه كان يُهمل التمارين الرياضية، وكان يمارسها بعد العمل لمدة 20 يوماً متتالية.

وقال الأطباء إن الإفراط في التدريب البدني، خاصةً بين من لم يسبق لهم ممارسة الرياضة، قد يؤدي إلى هذه الحالة. ونصح الدكتور ليو بزيادة شدة التدريب تدريجياً، لاسيما عند البدء بممارسة الرياضة. كما نصح بشرب كميات أكبر من الماء أثناء التمرين، نحو 200 إلى 300 ملليلتر كل نصف ساعة.

ويُنصح أيضاً بتجنب التدريب في الطقس الحار والرطب. كما يجب التوقف فوراً عن التمرين عند الشعور بألم في العضلات.