إدارة ترامب تنشر صوراً جديدة للأجسام الغريبة والظواهر غير المفسرة

نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة واسعة من السجلات الحكومية وصوراً تتضمن أجراماً ملونة تشبه الأجسام الطائرة المجهولة.

ويعد هذا الكشف جزءًا من سلسلة من الملفات والسجلات التي تنشرها الإدارة بهدف تسليط الضوء على تحقيق الحكومة الأميركية في مثل هذه المشاهدات، والتي كانت موضوعاً للعديد من نظريات المؤامرة.

وتشير الوثائق إلى أن عملاء الحكومة أمضوا سنوات في رصد حوادث الأجسام الطائرة المجهولة المشتبه بها والتحقيق فيها وتوثيقها، فيما تكشف التقارير أن بعض هذه المشاهدات وقعت بالقرب من منشآت حكومية حساسة.