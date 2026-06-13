تايلور سويفت أصغر امرأة تنضم إلى «كتّاب الأغاني»

أصبحت المغنية الأميركية تايلور سويفت أصغر امرأة على الإطلاق، تنضم إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني.

وقالت عن كتابة الأغاني «لقد كان الأمر غريزياً. لم يعلمني أحد كيف أفعل ذلك».

وتحدثت تايلور سويفت للحاضرين في القاعة عن أسرتها التي غيرت حياتهم بالكامل، لتنتقل إلى ناشفيل عندما كانت في سن المراهقة. وقالت وهي تكتم دموعها: «لن أستطيع أبداً التعبير عن امتناني»، مشيرة إلى أن تضحية أسرتها كانت سبباً في نجاحها المهني.

وقدمت نصيحة لكتّاب الأغاني الشباب: «يتعين عليكم حقاً أن تضعوا ما تحبونه في أولويتكم بشكل كبير لأنكم ستحتاجون إليه».