مونديال 2026 يرسم مشهده الثقافي مباريات إبداعية من جداريات ومعارض خارج الملاعب

في الوقت الذي تنشغل فيه جماهير كرة القدم بمتابعة المباريات ونتائج المنتخبات في كأس العالم 2026، تشهد المدن المضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحولاً آخر أقل ظهوراً على الشاشات، لكنه لا يقل تأثيراً عن الحدث الرياضي نفسه. فخارج الملاعب، أعادت البطولة تشكيل المشهد الثقافي والفني في عشرات الأحياء والساحات العامة والمتاحف، لتصبح كرة القدم نقطة انطلاق لموجة واسعة من المعارض الفنية والمشاريع الإبداعية والجداريات التي تسعى إلى توثيق اللحظة المونديالية وإبراز هوية المدن أمام العالم.

وبينما تتنافس المنتخبات على الكأس داخل المستطيل الأخضر، تخوض المدن المضيفة منافسة مختلفة على جبهة الفن والثقافة. ومن الجداريات التي تزين الشوارع إلى المعارض التي تفتح أبوابها أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، يثبت مونديال 2026 أن تأثير كرة القدم بات يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الملعب.

ولم يعد المونديال بالنسبة للمدن المضيفة مجرد مناسبة لاستقبال الجماهير أو تطوير البنية التحتية، بل تحول إلى فرصة لإعادة تعريف صورتها الثقافية. فمع توقع وصول ملايين الزوار ومتابعة مليارات الأشخاص للبطولة، وجدت المؤسسات الثقافية والفنية نفسها أمام منصة عالمية نادرة لتقديم قصص المدن وتاريخها وتراثها من خلال الفن.

ملصقات فنية

من أبرز ملامح هذا التوجه سلسلة الملصقات الفنية الرسمية التي أطلقتها المدن المضيفة للمونديال، فبدلاً من اعتماد تصميم موحد، حصلت كل مدينة على عمل فني خاص بها أنجزه فنانون محليون، ليعكس طبيعتها الجغرافية وتاريخها ورموزها الثقافية. وتحولت هذه الملصقات إلى ما يشبه بطاقات تعريف بصرية للمدن، حيث مزجت بين كرة القدم والعناصر المحلية، من العمارة والمعالم الشهيرة إلى الثقافة الشعبية والفنون التقليدية.

وفي منطقة نيويورك ونيوجيرسي، التي تستعد لاستضافة المباراة النهائية، أُطلق مشروع «فن اللعبة» بوصفه أحد أكبر البرامج الثقافية المرتبطة بالبطولة. ويشمل المشروع أعمالاً فنية عامة ومنشآت إبداعية ومعارض مفتوحة لفنانين من خلفيات متعددة، تتناول موضوعات تتجاوز الرياضة إلى قضايا الهوية والهجرة والتنوع الثقافي، وهي قضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المنطقة ومكانتها بوصفها واحدة من أكثر مناطق العالم تنوعاً.

الثقافة الشعبية

أما في المكسيك، فقد اختارت المؤسسات الثقافية استثمار أجواء البطولة لتسليط الضوء على العلاقة العميقة بين كرة القدم والثقافة الشعبية. وتستضيف العاصمة مكسيكو سيتي معارض تستكشف حضور اللعبة في الفنون البصرية والأدب والذاكرة الجماعية، في محاولة لإظهار كيف تجاوزت كرة القدم حدود الرياضة لتصبح جزءاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات.

وفي مدن أخرى، اتخذت الاحتفالات طابعاً أكثر قرباً من الشارع، فقد انتشرت الجداريات العملاقة على واجهات المباني والجدران العامة، حاملة صوراً لأساطير اللعبة ورموزاً مستوحاة من ثقافة المدن المضيفة. وتحولت بعض الأحياء إلى معارض مفتوحة في الهواء الطلق، حيث يلتقي الفن المعاصر بفنون الشارع في مشهد يعكس التنوع الثقافي الذي تسعى البطولة إلى إبرازه.

دعوى قضائية

لكن هذه النهضة الفنية لم تخلُ من الجدل. ففي مدينة دالاس الأميركية، أثارت قضية الفنان الأميركي روبرت وايلاند اهتماماً واسعاً، بعد أن رفع دعوى قضائية احتجاجاً على طلاء جداريته الشهيرة خلال أعمال مرتبطة بالتحضيرات للمونديال. ويرى وايلاند أن العمل الفني كان جزءاً من ذاكرة المدينة وهويتها البصرية، بينما اعتبرت الجهات المعنية أن التعديلات جاءت ضمن مشاريع التطوير والتجديد المرتبطة باستضافة البطولة.

وأعادت هذه القضية طرح سؤال أوسع حول العلاقة بين الأحداث العالمية الكبرى والتراث الثقافي المحلي: هل يمكن للمدن أن تعيد تشكيل فضاءاتها العامة استعداداً لاستقبال العالم دون المساس بذاكرتها الفنية؟ أم أن مثل هذه الأحداث تفرض أحياناً تغييرات تتجاوز حدود التطوير العمراني إلى إعادة رسم المشهد الثقافي نفسه؟

تحول جوهري

ويرى باحثون في الشأن الثقافي أن ما يحدث اليوم يعكس تحولاً جوهرياً في طبيعة كأس العالم، فالبطولة لم تعد مجرد حدث رياضي عابر، بل أصبحت مشروعاً ثقافياً واقتصادياً ضخماً تتنافس المدن من خلاله على تقديم أفضل صورة ممكنة عن نفسها. ومن هنا باتت المعارض الفنية والبرامج الثقافية والجداريات جزءاً من استراتيجية الاستضافة، تماماً كما هي الملاعب وشبكات النقل والبنية التحتية.

وفي الواقع، لا تسعى المدن المضيفة إلى جذب جماهير كرة القدم فقط، بل تحاول أيضاً استقطاب المهتمين بالفنون والثقافة والسياحة، ولهذا السبب تشهد المتاحف والمراكز الثقافية برامج خاصة مرتبطة بالمونديال، فيما تستغل المؤسسات الفنية الزخم الإعلامي العالمي لإطلاق معارض ومشاريع جديدة قد لا تحظى بالاهتمام نفسه في ظروف أخرى.

ومع استمرار البطولة، يبدو أن الإرث الثقافي الذي ستتركه نسخة 2026 قد يكون من أبرز نتائجها بعيدة المدى. فالملاعب ستستضيف المباريات لأسابيع قليلة، لكن الجداريات والأعمال الفنية والمعارض التي أطلقتها البطولة قد تبقى لسنوات طويلة شاهدة على لحظة تحولت فيها كرة القدم إلى قوة قادرة على إعادة تشكيل المشهد الثقافي لمدن بأكملها.

المتاحف في المونديال

لم يقتصر الحضور الثقافي لكأس العالم على الساحات العامة والجداريات المنتشرة في المدن المضيفة، بل امتد إلى المتاحف التي وجدت في البطولة فرصة نادرة لجذب جمهور جديد، وإعادة قراءة كرة القدم بوصفها ظاهرة ثقافية واجتماعية تتجاوز حدود الرياضة.

ففي مكسيكو سيتي، أطلقت مؤسسات ثقافية عدة برامج خاصة تتزامن مع البطولة، من بينها معارض تستكشف تأثير كرة القدم في الفن المعاصر والثقافة الشعبية، وتتناول موضوعات مثل الهوية الوطنية والهجرة والانتماء الجماعي. وتقدم هذه المعارض أعمالاً لفنانين من أميركا اللاتينية وأوروبا وأميركا الشمالية، في محاولة لقراءة اللعبة باعتبارها لغة عالمية مشتركة تجمع بين شعوب وثقافات مختلفة.

ولا يقتصر الأمر على عرض تذكارات رياضية أو صور تاريخية، بل يشمل أعمالاً تركيبية وفنوناً بصرية وأرشيفات فوتوغرافية ووثائق نادرة تتتبع كيف تحولت كرة القدم خلال القرن الماضي من لعبة شعبية إلى واحدة من أكثر الظواهر الثقافية تأثيراً في العالم.

وفي الولايات المتحدة، يسعى بعض المتاحف إلى استثمار البطولة لتقديم قراءات أوسع للعلاقة بين الرياضة والمجتمع، فهناك معارض تركز على دور كرة القدم في المجتمعات المهاجرة، وكيف أسهمت اللعبة في تشكيل هويات جماعية جديدة داخل المدن الأميركية متعددة الثقافات. وتتناول معارض أخرى حضور الرياضة في الفنون المعاصرة والسينما والتصوير الفوتوغرافي، مستفيدة من الاهتمام العالمي غير المسبوق الذي يرافق البطولة.

كما عادت إلى الواجهة أعمال فنية شهيرة ارتبطت بكرة القدم، أبرزها العمل السينمائي الفني «زيدان: بورتريه للقرن الـ21»، الذي يتابع أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان طوال مباراة كاملة، ويُعد من أكثر الأعمال تأثيراً في تاريخ العلاقة بين الرياضة والفن المعاصر. ويقدم العمل رؤية مختلفة لكرة القدم، لا باعتبارها منافسة على النتيجة، بل تجربة إنسانية وبصرية تستحق التأمل والتحليل الفني.

مادة للذاكرة الجماعية

يرى القائمون على هذه المشاريع أن المتاحف لم تعد تنظر إلى كرة القدم بوصفها موضوعاً ترفيهياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من الذاكرة الجماعية للشعوب. فصور الجماهير والأعلام والاحتفالات والانتصارات والهزائم أصبحت مع مرور الوقت جزءاً من التاريخ الاجتماعي والثقافي للدول، تماماً كما هي الأحداث السياسية أو التحولات الاقتصادية الكبرى.

ولهذا يعمل بعض المؤسسات على جمع أرشيفات خاصة بالمونديال الحالي، تشمل الصور والشهادات الشخصية والأعمال الفنية التي توثق تجربة الجماهير في المدن المضيفة، بهدف تحويلها لاحقاً إلى معارض دائمة أو مشاريع بحثية توثق واحداً من أكبر الأحداث العالمية في العقد الحالي.

صناعة إرث جديد

يبدو أن الرهان الأكبر لهذه المتاحف لا يقتصر على توثيق البطولة، بل على صناعة إرث ثقافي طويل الأمد. فبينما تنتهي المباريات مع إسدال الستار على المونديال، تبقى المعارض والمجموعات الفنية والأرشيفات التي أُنشئت خلال البطولة جزءاً من الذاكرة الثقافية للمدن المضيفة.

ومن هنا لم تعد المتاحف مجرد مؤسسات تراقب الحدث من الخارج، بل أصبحت شريكاً فعلياً في صياغة قصة كأس العالم 2026، مقدمة رواية موازية لتلك التي تُكتب داخل الملاعب، رواية تتحدث عن الفن والهوية والهجرة والذاكرة الجماعية، وتكشف كيف يمكن لكرة القدم أن تتحول إلى مادة ثقافية تستحق أن تُعرض في المتاحف تماماً كما تُلعب في الملاعب.