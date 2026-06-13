«مقر المؤثرين» و«تيك توك» يواصلان تحويل شغف الإبداع الرقمي إلى مسارات مهنية مستدامة

أعلن «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و«تيك توك»، عن إطلاق النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليم «CreatorsHQxTikTok#»، وذلك ضمن شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين صنّاع المحتوى والمبدعين في المنطقة.

ويمتد المعسكر على مدار أربعة أيام متواصلة في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، حيث يستضيفه «مقر المؤثرين»، بهدف صقل مهارات المواهب من المبتدئين، وتعزيز قدرات المحترفين، لتحويل شغف الإبداع الرقمي إلى مسارات مهنية مستدامة.

وصُمم البرنامج التدريبي للنسخة الثانية من المعسكر ليكون رحلة معرفية متكاملة تغطي أدق التفاصيل النظرية والتطبيقية، مع التركيز على خمسة محاور رئيسة.

وقال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي، إن النسخة الثانية من المعسكر التدريب الإقليمي تأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، مشيراً إلى أن التعاون مع «تيك توك» يمنح المشاركين فرصة استثنائية للتعلم مباشرة من خبراء المنصة التي تعتبر من أكثر المنصات تأثيراً وانتشاراً بين الشباب في العالم حالياً.

وأكد أن هذه المبادرة تترجم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تحويل الابتكار الرقمي إلى محرك أساسي من محركات اقتصاد صناعة المحتوى.

وقالت رئيس عمليات المحتوى لدى TikTok في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارن حداد: «نحن فخورون بشراكتنا مع (مقر المؤثرين)، وإطلاق النسخة الثانية من المعسكر، وهذه الشراكة تعكس التزامنا الراسخ بدعم المنظومة الإبداعية في المنطقة، وتمكين المبدعين من فهم لغة العصر الرقمي، ومنحهم المنصة اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى قصص ملهمة». ويتضمن المعسكر برنامجاً نظرياً وتطبيقياً مكثفاً، تم تصميمه بمواصفات عالية، بحوارات وجلسات تفاعلية وورش تطبيقية تستهدف المبتدئين، وكذلك المحترفين، لزيادة قدراتهم.

ويشهد المعسكر تعمقاً في فنون الإنتاج البصري، وتطوير جودة الفيديو، بالتعاون مع خبراء استوديو «سكون»، ويقدم برنامج المعسكر دليلاً مبسطاً لبناء الهوية الرقمية، وصياغة استراتيجيات السرد القصصي الجاذب، مع نظرة تحليلية معمقة على «استوديو TikTok» لتمكين المبدعين من قراءة البيانات والرؤى الإحصائية، وتحويلها إلى أدوات لتنمية الجمهور بشكل هادف، وتحسين أداء الفيديوهات لضمان الوصول إلى صفحة «لك» (For You Page). ويتضمن الحدث إطلاق مسابقة رسمية ترافق المبدعين طوال فترة التدريب، حيث يشهد اليوم الختامي الإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز المعسكر، وتكريم المواهب الاستثنائية، لينتهي الحدث بأمسية احتفالية وعشاء تواصل يجمع المبدعين بصناع القرار الإعلاني والرقمي في المنطقة.