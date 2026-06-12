عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"

تعرضت تطبيقات ومواقع "فيسبوك" و"ماسنجر" و"انستغرام" لخلل تقني مفاجئ، اليوم الجمعة، في عدد من دول العالم، حيث تعذر وصول العديد من المستخدمين إلى حساباتهم أو استخدام بعض خدماته بشكل طبيعي.

وأفاد مستخدمون بظهور رسائل بـ يرجى التحديث لإعادة المحاولة، مع توقع بحل المشكلة قريباً، وذلك عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

ولم تصدر الشركة المالكة للمنصة أي بيان رسمي حتى اللحظة بشأن طبيعة العطل.