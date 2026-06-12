تايلور سويفت أصغر امرأة تنضم لـ "مشاهير كُتّاب الأغاني"



أصبحت المغنية الأمريكية تايلور سويفت أصغر امرأة على الإطلاق، تنضم إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني.

وقالت عن كتابة الأغاني بصوت أجش عزته إلى صراخها أثناء عروض تلك الليلة ومباراة دوري كرة السلة الأمريكي (إن.بي.إيه) التاريخية التي أقيمت ليلة الأربعاء بين فريق نيويورك نيكس وفريق سان أنطونيو سبيرز" لقد كان الأمر غريزيا. لم يعلمني أحد كيف أفعل ذلك".

وتحدثت تايلور سويفت للحاضرين في القاعة عن أسرتها التي غيرت حياتهم بالكامل، لتنتقل إلى ناشفيل عندما كانت في سن المراهقة. وقالت وهي تكتم دموعها:"لن استطيع أبدا التعبير عن امتناني" مشيرة إلى أن تضحية أسرتها كانت سببا في نجاحها المهني.

وقدمت نصيحة لكتاب الأغاني الشباب:"يتعين عليكم حقا أن تضعوا ما تحبونه في أولويتكم بشكل كبير لأنكم ستحتاجون إليه".