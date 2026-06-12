الأردن : رجل يقتل زوجته بـ"بربيش المياه" بعد اكتشافه ارقاما غريبة في هاتفها

قضت محكمة التمييز في الأردن بتأييد قرار صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بسجن رجل بعد ادانته بقتل زوجته في قضية تعود الى عام 2023.

وفي ملف القضية اعتدى المدان على زوجته البالغة من العمر 35 عاما ما ادى الى وفاتها متاثرة باصابات بالغة.

وكان المدان تزوج من الضحية عام 2022 ثم ساءت العلاقة بينهما بعد فترة قصيرة من الزواج.

واشارت اوراق القضية أن الزوج اكتشف بعد نحو شهر من زفافه وجود ارقام غريبه بالنسبة له مخزنة على هاتف زوجته، الامر الذي دفعه الى سؤالها عنها، لتنشب بينهما مشادة تطورت لاحقا الى اعتداء من قبل الجاني .واستخدم الزوج خرطوم المياه (البربيش) للاعتداء على زوجته وضربها محدثا اصابات خطيرة ونزيف داخلي.

وافاد الطب الشرعي بتعرض الضحية لكدمات ورضوض غطت ما يقارب 40 بالمئة من جسمها، وبعد صدور الحكم من الجنايات الكبرى، تقدم المدان بطعن امام محكمة التمييز مطالبا بتخفيف العقوبة مستندا الى ان موكله لا يملك اي اسبقيات.

وخلصت ان محكمة الجنايات الكبرى طبقت القانون بصورة صحيحة، وان جميع الاجراءات كانت سليمة ومتوافقة مع القانون وقررت المحكمة رد الطعن وبذلك اصبح الحكم قطعيا ونهائيا .