بريطانية تلد طفلتها في محطة وقود

شهدت إحدى محطات الوقود ولادة طريفة وغير متوقعة لطفلة قبل دقائق من وصول والديها إلى المستشفى، بعدما فوجئت الأم بمخاض سريع لم يمنحها الوقت الكافي لإكمال الرحلة.

وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فقد كانت الأسرة في طريقها إلى المستشفى استعداداً للولادة، إلا أن الانقباضات تسارعت بشكل مفاجئ، ما اضطر الأب إلى التوقف في محطة وقود طلباً للمساعدة. وخلال لحظات، وُلدت الطفلة بأمان وسط حالة من الترقب والدهشة بين الموجودين.

وساهمت قابلة قانونية كانت ترافق الأسرة في تأمين عملية الولادة، قبل وصول فرق الإسعاف التي نقلت الأم وطفلتها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية. وأكدت التقارير أن المولودة تتمتع بصحة جيدة، فيما وصفت العائلة التجربة بأنها "لحظة لن تُنسى" ستظل محفورة في ذاكرتهم مدى الحياة.

وتنضم هذه القصة إلى سلسلة من الولادات المفاجئة التي تحدث خارج المستشفيات حول العالم، إلا أنها ربما كانت الأولى في محطة وقود.

