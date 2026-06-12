حجر إماراتي فريد يكتب سيرته في عالم الحلي بإبداع محلي

لم يكن الحجر الطبيعي الذي استُخرج من منطقة السيجي في إمارة الفجيرة مجرد اكتشاف جيولوجي، بل تحوّل إلى مصدر إلهام لأول مجموعة مجوهرات إماراتية تُصنع اعتماداً عليه، في خطوة كُشف عنها للمرة الأولى خلال الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، المقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة.

وشهد المعرض، المستمر حتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة نحو 400 شركة عارضة من 19 دولة، عرض أول حجر يتم اكتشافه في دولة الإمارات ويُستخدم في صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب إطلاق أول مجموعة مجوهرات تعتمد عليه، وقد صُممت وصُنعت بالكامل بأيدٍ إماراتية.

وقالت مصممة المجوهرات الإماراتية، فاطمة المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحجر يُعد الأول الذي يتم اكتشافه في أرض الإمارات ويمكن استخدامه في صناعة المجوهرات، مشيرة إلى أنه اكتُشف بمنطقة السيجي في إمارة الفجيرة، ويُعد من الأحجار الطبيعية التي يمكن تصنيفها ضمن الأحجار المستخدمة في صناعة المجوهرات.

وأضافت أنها عملت على تصميم مجموعة من المجوهرات باستخدام هذا الحجر، مع مزجه بحبات من اللؤلؤ والذهب والألماس، فيما جرى تصنيع القطع عبر خطوط إنتاج إماراتية في مصنع بدبي، مؤكدة أن المعرض يشهد الإطلاق الأول للحجر الإماراتي والمجوهرات المصنوعة منه، والتي تُعرض حالياً للبيع بشكل حصري ضمن فعالياته.

وأوضحت المهيري أن الحجر يُعد أول حجر إماراتي يدخل صناعة المجوهرات، وهو حجر طبيعي مستخرج من أرض الإمارات، يتميز بألوانه وتكويناته الفريدة التي تعكس جمال الطبيعة الإماراتية وتنوعها الجيولوجي، مشيرة إلى أنه ذو لون أحمر طبيعي، ويتميز بتركيب معدني ذي بريق يراوح بين الشمعي والزجاجي.

وكشفت أنها صممت باستخدام الحجر قلادة أطلقت عليها اسم «روح الإمارات»، جمعت فيها بين الحجر واللؤلؤ والذهب، موضحة أن التصميم يعبر عن أصالة التراث الإماراتي وجمال البيئة المحلية، ويجسد رحلة الحجر من أرض الإمارات إلى قطعة مجوهرات تحمل هوية الدولة وتعكس روحها.

وأضافت أنها صممت أيضاً قطعة أخرى على شكل «بروش» تحمل اسم «إرث»، استخدمت فيها الحجر مع اللؤلؤ والذهب والألماس، وجاءت على هيئة رأس جمل، في تصميم يرمز إلى البيئة المحلية ويجسد أحد أبرز عناصر التراث الإماراتي.

وأكدت المهيري أنها طرحت المجوهرات والحجر للمرة الأولى من خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، لافتة إلى أنها تعتزم بيعها عبر منصات التجارة الإلكترونية بعد انتهاء المعرض، خصوصاً أن هذه المجوهرات تعتمد بالكامل على حجر يُستخدم للمرة الأولى من أرض الإمارات في صناعة الحلي، وهو ما يفتح المجال مستقبلاً للتوسّع في إنتاج المزيد من المجوهرات المستوحاة من طبيعة الدولة وهويتها، إضافة إلى أن جميع مراحل تصميمها وتصنيعها تمت داخل الإمارات بأيدٍ وخبرات وطنية.