تلفزيون مجاني لأرجنتينيين رُفضت تأشيراتهم إلى كأس العالم

تحولت خيبة الأمل التي عاشها عشرات المشجعين الأرجنتينيين، بعد رفض طلبات حصولهم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لحضور منافسات كأس العالم 2026، إلى مفاجأة غير متوقعة، بعدما حصلوا على أجهزة تلفزيون مجانية لمتابعة مباريات البطولة من منازلهم.

وأطلقت مجموعة «نيوسان» الأرجنتينية، متعددة الأنشطة، مبادرة خاصة وعدت خلالها بتوزيع أجهزة تلفزيون من علامة «نوبلكس» المحلية على أول 100 شخص يصطفون أمام مقرها في العاصمة بوينس آيرس، حاملين وثائق رسمية تثبت رفض طلبات تأشيراتهم.

وروّجت الشركة للمبادرة عبر حسابها على منصة «إنستغرام» بعبارة لافتة: «أعطونا تأشيراتكم المرفوضة، واحصلوا على تلفزيون مجاني».

وكان توماس فاجيلير، البالغ من العمر 24 عاماً، ويعمل محترفاً في ألعاب الفيديو، من بين المحظوظين الذين حصلوا على جهاز تلفزيون مجاني، بعدما فشل في الحصول على تأشيرة السفر.

وتأتي المبادرة في وقت تشهد الأرجنتين، المُتوّجة بكأس العالم ثلاث مرات وآخرها في قطر 2022، تراجعاً نسبياً في حمى الاستعدادات الجماهيرية قبل انطلاق مونديال 2026 في أميركا الشمالية، مقارنة بالأجواء الاستثنائية التي سبقت نسخة 2022، والتي اعتبرها كثيرون الفرصة الأخيرة لليونيل ميسي لقيادة منتخب بلاده إلى اللقب العالمي.