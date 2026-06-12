أسماء نجوم كرة القدم الخيار الأول لأسماء مواليد أميركا الجنوبية

تصل شدة الشغف في أميركا الجنوبية، القارة المهووسة بكرة القدم، إلى حد إطلاق أسماء نجوم الكرة المستديرة على الأطفال، مع وجود أنماط ثابتة رغم اختلاف التفضيلات من بلد إلى آخر، بحيث تُعدّ هذه الأسماء الخيار الأول للمواليد.

في الإكوادور، كما في العديد من دول المنطقة، تتصدر أسماء نيمار وكيليان وليونيل ورونالدو، وفق ما أفاد به السجل المدني، ويضم هذا البلد - الذي يخوض خامس نهائيات له في كأس العالم - 3847 طفلاً يحملون اسم نيمار، نسبة إلى الهدّاف التاريخي للبرازيل.

وبين عامَي 2018 و2026، اختارت أكثر من 2800 عائلة اسم كيليان، نسبة إلى قائد منتخب فرنسا المُتوّج بكأس العالم في 2018 كيليان مبابي، وجاء اسم خاميس، نسبة إلى نجم هجوم كولومبيا المجاورة خاميس رودريغيس، في المرتبة الثالثة بين الأسماء المرتبطة بكرة القدم مع 2136 حالة تسجيل.

وأشار السجل المدني، في بيان، إلى أن «تأثير أبرز نجوم كرة القدم العالمية والرموز الإكوادورية تجاوز المستطيلات الخضراء، وأصبح مصدر إلهام عند اختيار اسم طفل».

ولاتزال أسماء النجوم العالميين، رغم اقترابهم من الـ40 وتراجع أدائهم نسبياً، حاضرة بقوة: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مع 1549 حالة لاسم ليونيل، و38 لاسم ميسي، إضافة إلى 178 لاسم كريستيانو، و1006 لاسم رونالدو.

كما تظهر أسماء نجوم محليين، مثل كيندري باييس (1985 مرة)، وويليان باتشو (1693 مرة) مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والمُتوَّج بدوري أبطال أوروبا مرتين.

وفي الأرجنتين، بلد حامل لقب كأس العالم، شهد اسم ليونيل طفرة في 2023، وأصبح ثاني أكثر الأسماء انتشاراً في العام الذي تلا التتويج في قطر.

وفي البرازيل، ومن دون مفاجأة، يظل اسم نيمار الأبرز، إذ أُطلق 2443 مرة بحسب تعداد 2022 (بمتوسط عمر يبلغ 11 عاماً). ويُعدّ اسم فينيسيوس (392 ألف مرة)، نجم ريال مدريد الإسباني، واسع الانتشار في البرازيل، متجاوزاً إطار كرة القدم، أما كولومبيا فسجلت، في عام 2022، نحو 152 طفلاً باسم ليونيل أو ميسي، و836 باسم كيليان أو مبابي، و220 باسم كريستيانو أو رونالدو.