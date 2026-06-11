حملة مخدرات تهز الوسط الفني في تركيا.. احتجاز 22 مشهوراً بينهم ملكة جمال وبطلة «الحب الممنوع»

هزت حملة جديدة لمكافحة المخدرات الوسط الفني في تركيا، بعدما أوقفت السلطات 22 شخصية معروفة في إسطنبول، بينهم نجوم في مجالي التمثيل والغناء، إضافة إلى ملكة جمال تركيا السابقة، في إطار تحقيقات مستمرة تستهدف تعاطي المواد المخدرة بين المشاهير.

وذكرت صحيفة «ملليت» التركية أن السلطات احتجزت 22 شخصاً معروفاً، فيما لا يزال ثلاثة آخرون مطلوبين، مشيرة إلى أن جميع الموقوفين قدموا عينات من الدم والشعر لإجراء الفحوص المخبرية الخاصة بالكشف عن تعاطي المخدرات.

وشملت التحقيقات المغني التركي كينان دوغولو، إلى جانب شقيقه الملحن أوزان دوغولو، الذي سبق أن تعاون مع عدد من نجوم الغناء الأتراك، من بينهم المغني الشهير تاركان.

كما خضعت للفحوص الممثلة التركية بيرين سات، زوجة كينان دوغولو، والتي تعد من أبرز نجمات الدراما التركية، واشتهرت بأدوارها في أعمال مثل «الحب الممنوع» إضافة إلى عائشة خاتون أونال، ملكة جمال تركيا لعام 1999 والمغنية وعارضة الأزياء المعروفة.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة واسعة تنفذها الشرطة التركية لمكافحة المخدرات منذ أكتوبر 2025، وشملت حتى الآن مداهمات وتحقيقات طالت أكثر من 250 شخصاً من المشاهير والمؤثرين في مجالات الفن والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن نتائج اختبارات الكشف عن المخدرات جاءت إيجابية لدى نحو 77% من المشاهير الذين خضعوا للفحوص، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيقات واستمرار المداهمات في عدد من الولايات التركية.

وأثارت الحملة اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية التركية، نظراً للأسماء البارزة التي شملتها التحقيقات، في وقت تؤكد فيه السلطات مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة أكثر تشدداً لمكافحة المخدرات، دون استثناء الشخصيات العامة أو المشاهير.