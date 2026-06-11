تأشيرة مرفوضة تلفزيون مجاني.. مفاجأة لمشجعي الأرجنتين قبل كأس العالم

تحولت خيبة الأمل التي عاشها عشرات المشجعين الأرجنتينيين بعد رفض طلبات حصولهم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لحضور منافسات كأس العالم 2026، إلى مفاجأة غير متوقعة، بعدما حصلوا على أجهزة تلفزيون مجانية لمتابعة مباريات البطولة من منازلهم.

وأطلقت مجموعة «نيوسان» الأرجنتينية متعددة الأنشطة مبادرة خاصة وعدت خلالها بتوزيع أجهزة تلفزيون من علامة «نوبلكس» المحلية على أول 100 شخص يصطفون أمام مقرها في العاصمة بوينس أيرس، حاملين وثائق رسمية تثبت رفض طلبات تأشيراتهم خلال الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري لزيارة الولايات المتحدة.

وروجت الشركة للمبادرة عبر حسابها على منصة إنستغرام بعبارة لافتة: «أعطونا تأشيرتكم المرفوضة واحصلوا على تلفزيون مجاني»، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً بين عشاق كرة القدم الذين حُرموا من حضور الحدث العالمي.

وكان توماس فاجيلير، البالغ من العمر 24 عاماً ويعمل محترفاً في ألعاب الفيديو، من بين المحظوظين الذين حصلوا على جهاز تلفزيون مجاني، بعدما فشل في الحصول على تأشيرة السفر.

وقال فاجيلير: «تقدمت بطلب التأشيرة لأننا جميعاً نعتقد أن هذه قد تكون آخر نسخة من كأس العالم يشارك فيها ليونيل ميسي. من المحزن للغاية أنني لن أتمكن من حضورها، لكنني سأغادر اليوم حاملاً هدية على الأقل».

وتأتي المبادرة في وقت تشهد فيه الأرجنتين، المتوجة بكأس العالم ثلاث مرات وآخرها في قطر 2022، تراجعاً نسبياً في حمى الاستعدادات الجماهيرية قبل انطلاق مونديال 2026 في أميركا الشمالية، مقارنة بالأجواء الاستثنائية التي سبقت نسخة 2022، والتي اعتبرها كثيرون الفرصة الأخيرة لليونيل ميسي لقيادة منتخب بلاده إلى اللقب العالمي، وهو ما تحقق بالفعل في الدوحة.