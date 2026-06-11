غاليريا كافيه.. الوجهة العائلية الراقية تعرض مباريات كأس العالم عبر الشاشة الأكبر بالعاصمة أبوظبي وعلي مدار الساعة يومياً

يعد «مطعم وكافيه غاليريا» من أبرز الوجهات العائلية في إمارة أبو ظبي، حيث رسّخ مكانته كالمطعم العائلي الأول في أبوظبي، جامعاً بين الأجواء الراقية، وجودة الخدمة، وتجربة الضيافة المتكاملة التي تلبي تطلعات مختلف الزوار.

ويتميّز «غاليريا كافيه» بموقعه الحيوي بميناء زايد وتصميمه العصري الذي يجمع بين الراحة والأناقة، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والأصدقاء، إضافة إلى كونه يعمل على مدار 24 ساعة، ليمنح ضيوفه تجربة مرنة تناسب جميع الأوقات.

كما يقدّم المطعم قائمة متنوعة من الأطباق والمشروبات، مع اهتمام دقيق بجودة المكونات ومستوى التحضير، بما يضمن تجربة طعام مميزة تجمع بين الطابع العصري والنكهة المميزة.

وفي إطار التزامه المستمر بأعلى معايير الجودة والسلامة، حصل «غاليريا كافيه» خلال عام 2025 على شهادة شكر وتقدير من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تقديراً لمشاركته الفعالة في مبادرة الرقابة الغذائية المرئية وتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة ليس هذا فقط، بل أيضا تم منح المطعم جائزة التميز في التسويق والمبيعات كأفضل مطعم عائلي بالإمارات من الرابطة العربية للتسويق والمبيعات وذلك عن عام 2025 .

ويواصل المطعم تقديم عروض يومية مميزة تعزز من قيمة التجربة وتمنح الزوار خيارات متنوعة تجمع بين الجودة والسعر المناسب، مما يدعم مكانته كوجهة مفضلة للزيارة المتكررة.

هذا وفي إطار حرصنا على تلبية رغبات عملائنا الإعزاء يسرنا الإعلان عن عرض جميع مباريات بطولة كاس العالم عبر الشاشة الأكبر على الإطلاق بأبوظبي لتجربة استثنائية لا تنسي لكل عشاق الساحرة المستديرة.

ويؤكد «غاليريا كافيه» التزامه الدائم بتقديم تجربة ضيافة راقية، قائمة على الجودة والثقة والاهتمام بالتفاصيل، بما يعزز موقعه كأحد أهم المطاعم العائلية في أبو ظبي.