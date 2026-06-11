تقدمها غدا في افتتاح كأس العالم .. أغنية نورا فتحي تتفوق على أغنية شاكيرا بـ 5 ملايين مشاهَدة

بنجاح استثنائي تمكنت أغنية “سير سير” للفنانة نورا فتحي من كتابة التاريخ متجاوزة أرقام مشاهدات شاكيرا في أغاني كأس العالم 2026.

وحقق كليب أغنية “سير سير” الخاصة بكأس العالم 2026 مشاهدات وصلت إلى 13 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة فقط، متفوقة على كليب “داي داي” للفنانة شاكيرا الذي سجل 8.2 مليون مشاهدة في نفس الفترة، لتكون بذلك ضمن الأصوات العربية التي ستعانق العالمية في أغنيات كأس العالم 2026.

وعكست الأرقام القياسية لمشاهدات الأغنية الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الفنانة نورا فتحي، حيث يبرز الفيديو كليب روح الحماسة المرتبطة بهذا الحدث الكروي العالمي من خلال الرقصات الحيوية على أنغام الموسيقى وأجواء الفيديو كليب التي تستعرض أماكن ووجهات بارزة في المغرب كحديقة جامعة الدول العربية في الدار البيضاء، ومجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي في الرباط، وكاتدرائية Sacré-Cœur Basilica.

وكان من البارز أيضًا ارتداء نورا فتحي في الفيديو كليب قميص المنتخب المغربي في دلالة على انتمائها، ومن المقرر أن تكون نورا فتحي ضمن نجوم افتتاح اليوم الثاني من مونديال 2026 المُقام يوم 12 يونيو في مدينة تورونتو الكندية قبل أول مبارة للمنتخب الكندي على أرضه، وسيكون إلى جانبها كلًا من سان جوي، فيدج دريم لتقديم دويتو الأغنية أمام الجماهير في حفل الافتتاح.

وتعتبر أغنية “سير سير” واحدة من أغناني الألبوم الرسمي لمونديال 2026 الذي يضم 18 أغنية لفنانين عالميين بخلفيات موسيقية مختلفة وجنسيات ولغات مختلفة، ومن بينهم نجوم من الوطن العربي كرحمة رياض، ومساري، وفرنش مونتانا ،وإليانا.