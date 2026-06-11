نعامة هاربة من بيت صاحبها تُسبّب أزمة سير في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية شمال مصر واقعة غير مألوفة، بعدما تسببت نعامة هاربة بازدحام وأزمة سير في منطقة حنوفيل، ما أثار حالة من الذهول بين المارة والسائقين الذين اضطروا إلى تفاديها أثناء عبورها الطريق.

وأظهر مقطع فيديو وثّقه أحد المارة لحظة اندفاع النعامة في الشارع، بينما كان شاب يلاحقها محاولًا الإمساك بها، قبل أن تواصل الجري بين المركبات وتغيّر اتجاهها أكثر من مرة.

وبحسب رواية أحد الشهود، فإنه كان يسير في الشارع عندما فوجئ بالمشهد غير المعتاد، حيث تسببت النعامة في ارتباك مروري مؤقت.

وأشار إلى أن امرأة مسنة أوضحت أن الطائر كان يُربّى لدى إحدى العائلات في المنطقة منذ عدة أشهر قبل أن يتمكن من الهروب.

ومع استمرار المطاردة، تدخل عدد من المارة في محاولة للسيطرة على النعامة، إذ استخدم أحد الصبية عصًا لمحاولة إيقافها، فيما حاولت امرأة اعتراض طريقها، قبل أن يتمكن أحد الرجال في النهاية من الإمساك بها.

وانتهت الواقعة بإعادة السيطرة على النعامة بعد مطاردة في شارع مزدحم، دون تسجيل أي إصابات، وسط حالة من الدهشة بين السكان الذين تابعوا المشهد غير المألوف.