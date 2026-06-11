بورشه تطرح 3 سيارات طراز 911 مستوحاة من شخصيات "حكاية لعبة"

طورت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه ثلاث سيارات رياضية فريدة من نوعها من طراز 911 احتفالا بإطلاق فيلم "حكاية لعبة 5". وتمثل كل سيارة شخصية مهمة في هذه السلسلة الشهيرة.

بدأ المشروع في عام 2024، عندما عرض مصمم الإنتاج في استديوهات بيكسار، بوب باولي، ومدير الإبداع للسلسلة في الاستديو، جاي وارد، الفكرة على بورشه خلال أسبوع مونتيري للسيارات بولاية كاليفورنيا.

كانت شركة الإنتاج السنيمائي قد تعاونت بالفعل مع بورشه في السيارة "سالي سبيشال"، وهي سيارة فريدة مستوحاة من شخصية سالي كاريرا، بيعت في مزاد خيري.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن العمل على سيارات "حكاية لعبة" بدأ بجدية في خريف العام الماضي، بقيادة فريق فيلم "سوندرونش"، وبرنامج بورشه "للطلبات الخاصة" الذي أنتج كل شيء بدءا من سيارة 993 سبيدستر فريدة من نوعها وصولا إلى سيارة كاريرا جي. تي التي أعيد تصميمها بألوان مستوحاة من سباق لومان عام 1970.

وعلى عكس سلسلة أفلام سوندرونش المعتادة، تتميز كل سيارة من سيارات "حكاية لعبة" بتفاصيل مرحة ستسعد عشاق أعمال بيكسار.