كتبت قصيدة عن ابنها... فوجدها في ورقة امتحانه بعد 7 سنوات

في واحدة من أغرب المصادفات الأدبية، وجدت الشاعرة الآيرلندية إميلي كولن نفسها أمام مشهد لم تتخيله يوماً، بعدما اكتشفت أن قصيدة كتبتها قبل 7 سنوات عن ابنها أصبحت جزءاً من امتحان اللغة الإنجليزية الذي خاضه بنفسه. وبين الدهشة والتأثر، تحولت لحظة عائلية عادية إلى قصة لافتة أثارت الاهتمام داخل الأوساط الأدبية والتعليمية في آيرلندا.

وعادت إميلي كولن لاستقبال ابنها بعد انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية، ولاحظت ابتسامة واسعة تعلو وجهه، ما دفعها للاعتقاد بأن الاختبار سار بصورة جيدة.

وقالت الشاعرة إنها ظنت في البداية أن ابنها نجح في تذكر الاقتباسات المطلوبة من أعمال شكسبير، إلا أنه فاجأها بخبر لم يكن في الحسبان، حين أخبرها بأن القصيدة التي كتبتها عنه، قبل سنوات، كانت ضمن أسئلة الامتحان.

وظهرت القصيدة التي حملت عنوان "خاتمة بالطباشير" ضمن امتحان اللغة الإنجليزية الرسمي في آيرلندا، وهي مستوحاة من موقف عاشته كولن مع ابنها لي عندما كان في الثامنة من عمره.

وكان الطفل قد كتب رسالة قصيرة بالطباشير على الرصيف قرب المنزل، لتتحول تلك الكلمات البسيطة، لاحقاً، إلى قصيدة شعرية أصبحت جزءاً من المنهاج الدراسي وأسئلة الامتحانات.

ووصفت كولن ما حدث بأنه تجربة استثنائية يصعب تصديقها، مؤكدة أنها شعرت وكأنها تعيش في عالم آخر عندما أدركت أن ابنها البالغ من العمر 15 عاماً يجيب عن أسئلة تتعلق بقصيدة ألفتها بنفسها.

وأضافت أنها سارعت إلى احتضان ابنها فور سماع الخبر، قبل أن تتواصل مع أفراد عائلتها لمشاركتهم هذه اللحظة التي وصفتها بأنها من أكثر المواقف تأثيراً في حياتها.

وأكدت الشاعرة الآيرلندية أنها لم تكن على علم مسبق باختيار قصيدتها للامتحان، مشيرة إلى أن عملية انتقاء الأعمال الأدبية تخضع لسرية تامة حتى موعد الاختبار.

وأوضحت أنها علمت، لاحقاً، من شعراء آخرين سبق أن أُدرجت أعمالهم في امتحانات رسمية أن الجهات التعليمية تتعمد عدم الكشف عن النصوص المختارة للحفاظ على نزاهة الاختبارات.

أما لي، فقد واجه موقفاً غير معتاد أثناء الإجابة عن الأسئلة، إذ احتار في البداية بين الكتابة بصيغة المتكلم باعتباره الشخصية الملهمة للقصيدة، أو الالتزام بالتحليل التقليدي للنص.

وفي النهاية اختار الإجابة بصيغة الغائب، وهو القرار الذي اعتبرته والدته أكثر حكمة، خاصة أن روايته للأمر ربما كانت ستبدو غير قابلة للتصديق بالنسبة للمصححين.

وتعود قصة القصيدة إلى فترة صعبة مرت بها كولن، حين كانت والدتها تتلقى العلاج في المستشفى، بينما كانت تواجه ضغوطاً نفسية وشخصية متراكمة.

وفي أحد الأيام، بينما كانت تنادي ابنها لتناول العشاء، لفت انتباهها ما كتبه على الرصيف أمام المنزل بالطباشير: العالم رائع.

وتقول الشاعرة إن هذه الكلمات البسيطة كانت بمثابة رسالة أمل احتاجتها في ذلك التوقيت، إذ ساعدتها على تذكر الجمال الكامن في تفاصيل الحياة اليومية رغم الظروف الصعبة.

نُشرت قصيدة "خاتمة بالطباشير" لأول مرة في صحيفة "آيريش تايمز" ضمن زاوية "قصيدة الأسبوع"، قبل أن تُدرج لاحقاً في المجموعة الشعرية الثالثة للشاعرة بعنوان "الشرط التام".

وبعد مرور 7 سنوات على كتابتها، عادت القصيدة لتكتسب معنى أعمق بالنسبة إلى كولن، خاصة بعد رحيل والدتها وتوليها مسؤولية رعاية والدها البالغ من العمر 95 عاماً.

ترى إميلي كولن أن الحياة تسير في دورات متعاقبة، وأن الإنسان يحتاج دائماً إلى تذكير نفسه بقيمة اللحظات الصغيرة، والجمال الموجود حوله حتى في الفترات الأكثر قسوة.

وتعمل الشاعرة، حالياً، على إعداد مجموعتها الشعرية الرابعة، مؤكدة إيمانها العميق بدور الشعر في تعزيز الأمل وإضفاء معنى أعمق على التجارب الإنسانية.

كما تستحضر دائماً مقولة الشاعرة والناشطة الأمريكية الراحلة أودري لورد: "الشعر ليس ترفاً، بل ضرورة حيوية لوجودنا"، معتبرة أن مثل هذه الرسائل الإيجابية تظل حاجة إنسانية لا غنى عنها في مختلف مراحل الحياة.