خلال حفله في أبوظبي .. من هو الطبيب الذي دعاه كاظم الساهر للجلوس بجانبه على المسرح ؟

روى الفنان العراقي كاظم الساهر موقفًا إنسانيًا تصدّر قمة الترند حدث بينه وبين طبيب وأستاذ جامعي شهير، هو الدكتور نور الدين عبد الرازق، بحفله الأخير في العاصمة أبوظبي خلال عيد الأضحى الماضي.

وأوضح، في تصريحات أدلى بها إلى برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، أن الطبيب واجه مشكلة نفاد التذاكر بسبب الإقبال الجماهيري، ما جعله يفقد الأمل نهائيًا في حضور الأمسية.

أمام هذا الموقف، قرر طلاب الطبيب من مختلف أنحاء العالم العربي، خاصة من مصر والعراق، عدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه أستاذهم الذي لطالما قدم لهم العلم دون مقابل.

وأطلق الطلبة حملة إلكترونية ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واجتاحوا الحسابات الرسمية للفنان العراقي بآلاف التعليقات والإشارات المتتالية التي تطلب تأمين تذكرة لأستاذهم المحبوب.

ولاحظ نجم الغناء البارز تدفقًا هائلًا من التعليقات التي تركز على رغبة هذا الشخص في حضور الحفل، لدرجة أن الجمهور تجاهل التعليق على أغنيته الجديدة التي طرحها آنذاك وتفرغ للمطالبة بمساعدة الطبيب.

وأشار الساهر إلى أن هذا الإصرار الكبير أثار فضوله بشدة ودفعه للبحث عن هوية هذا الرجل، ليكتشف أنه أمام قامة علمية وإنسانية رفيعة تحظى بمكانة ومحبة جارفة في قلوب الطلاب.

وتواصل الفنان مع الطبيب وأبلغه بشكل مباشر بأنه في حال عدم تمكنه من الحصول على مقعد له وسط الحضور، فإنه سيرحب به ليجلس إلى جواره على خشبة المسرح.

وفي المقابل، رد الطبيب نور الدين عبد الرازق على هذه المبادرة من خلال مشاركة المقطع المصور الذي تحدث فيه الساهر عنه عبر حساباته الشخصية، مبديًا سعادته الغامرة وتأثره الشديد بهذا الموقف الإنساني النبيل.

ووجه رسالة محبة للفنان العراقي، مؤكدًا أن هذا التقدير من قامة فنية كبيرة يمنحه دفعة معنوية هائلة وطاقة إيجابية للاستمرار في مسيرته وتطوير رسالته التعليمية، والتمسك بمواصلة تقديم وبث المحاضرات الطبية المجانية للطلبة عبر قناته على منصة يوتيوب.