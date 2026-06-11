شرطي أمريكي رفع سلاحه بوجه زميله بسبب رائحة سمك في القسم

يواجه ضابط شرطة سابق في ولاية كارولاينا الجنوبية تهمة جنائية بعد أن زُعم أنه وجّه سلاحه الناري المُسلّم له من قبل الإدارة نحو زميل له خلال مشادة كلامية حول سمك مُسخّن في الميكروويف، وذلك وفقًا للسلطات وأمر التوقيف.

وأُلقي القبض على مايكل ديبياسي، البالغ من العمر 46 عامًا، يوم الثلاثاء، ووُجهت إليه تهمة توجيه سلاح ناري نحو شخص، وفقًا لقسم إنفاذ القانون في ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي تولى التحقيق في الحادث.

ونقلت محطة "إن بي سي " عن السلطات قولها إن المشادة الكلامية وقعت يوم السبت في غرفة اجتماعات بقسم شرطة ميرتل بيتش.وذكر أمر التوقيف أن ديبياسي واجه زميلًا له كان "يُسخّن السمك في الميكروويف، مما تسبب في انبعاث رائحة في المكتب". وخلال المشادة، زُعم أن المحقق "سحب مسدسه المُسلّم له من قبل الإدارة ووجّهه نحو الضابط الآخر"، وفقًا لأمر التوقيف. وأدلى كلا الضابطين بأقوالهما، ولم يُكشف عن هوية الضابط الآخر.

وأُحيل ديبياسي فورًا إلى إجازة إدارية ريثما تُجري تحقيقات من قِبل مكتب المعايير المهنية التابع لقسم شرطة ميرتل بيتش وقسم إنفاذ القانون في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفقًا لما أفادت به الشرطة.

وأصدرت شرطة ميرتل بيتش بيانًا يوم الثلاثاء أعلنت فيه أنها "أنهت خدمات ديبياسي مؤخرًا". وأضاف البيان: "لا يعكس هذا الحادث القيم التي يتحلى بها رجال ونساء شرطة ميرتل بيتش يوميًا. ومع ذلك، فإنه يُظهر التزامنا بالمساءلة واستعدادنا لمعالجة أي سلوك لا يرقى إلى مستوى توقعاتنا".

وأفادت الشرطة أنه تم إيداع ديبياسي في مركز الاحتجاز في مقاطعة هوري. وأظهرت سجلات المحكمة أن كفالته حُددت بمبلغ 5000 دولار خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء. وقد حُددت جلسة الاستماع التالية في 14 أغسطس.