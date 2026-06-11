بارميتانو.. أول رائد فضاء أوروبي في «أرتميس»

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، جاريد إيزاكمان، أول من أمس، أن رائد الفضاء الإيطالي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لوكا بارميتانو، سيكون أول أوروبي يشارك في برنامج «أرتميس» التابع لـ«ناسا».

وقال إيزاكمان إن بارميتانو (49 عاماً) سيكون واحداً من أربعة روّاد فضاء في مهمة «أرتميس 3»، ومن المقرر إطلاقها في 2027.

ولن تتجه المركبة إلى القمر، بل ستكتفي بالدخول في مدار الأرض لإجراء اختبارات، وخلافاً لما تم التخطيط له لا تتضمن مهمة «أرتميس 3» هبوطاً على سطح القمر، بل سيتم اختبار التحام مركبة «أوريون» مع أنظمة الهبوط القمري.