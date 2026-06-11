قصائد من 4 دول على منصة بيت الشعر

نظم بيت الشعر في الشارقة أمسية، أول من أمس، شارك فيها الشعراء رداد الهذلي ومحمود أبوعاشور ووئام كمال الدين ووائل المير.

وحضر الأمسية مدير بيت الشعر، الشاعر محمد عبدالله البريكي، إضافة إلى جمهور واسع من النقاد والشعراء ومحبي القصيدة.

وافتتح القراءات الشاعر رداد الهذلي (المملكة العربية السعودية)، الذي اتسمت قصائده من حيث اللغة والإيقاع بأسلوب انسيابي، وتناول موضوعات متنوعة، بينما قرأ الشاعر محمود أبوعاشور (الأردن)، مجموعة من القصائد الوجدانية التي تستقي موضوعاتها من مكابدات الذات.

أما الشاعرة وئام كمال الدين (السودان)، فقدمت قصائد تأملية تجسد فيها حواراً مع الأفكار والهواجس، كما كانت الحال في قصيدة بعنوان «مطلق اللا».

واختتم القراءات الشاعر وائل المير (سورية)، واستهل مشاركته بأبيات إلى الشارقة، قال فيها:

ما أخفت الأيام مني قبلها..

قد طرزته على يديها الشارقة

أمشي كأني في شذاها غارق..

أو أنها في ماء وجهي غارقة

قلبي معي دوماً ولكن ها هنا..

ينسى المتيم حيث يمشي خافقة.