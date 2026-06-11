ظهور مفاجئ لتيلور سويفت خلال عرض «توي ستوري 5»

​فاجأت نجمة البوب، تيلور سويفت، الحضور ‌بظهورها ​في هوليوود، أول من أمس، خلال العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة «توي ستوري 5» (حكاية لعبة).

وجلست سويفت أمام البيانو على خشبة مسرح ⁠دولبي وهي ترتدي فستاناً طويلاً، وغنت أغنية «آي نيو إيت، آي نيو يو»، التي كتبتها خصيصاً للجزء ‌الجديد من سلسلة «توي ستوري»، وقالت إنها من أشد المعجبين بهذه ‌السلسلة السينمائية.

وأضافت: «يعني لي الكثير أن ‌أكون جزءاً صغيراً من ‌هذه الأفلام»، وقدمت ‌سويفت بعد ذلك ضيفاً آخر غير متوقع، ​هو راندي ‌نيومان، ​مؤلف الموسيقى التصويرية والعديد ⁠من الأغاني الناجحة في هذه السلسلة، وغنى الثنائي أغنية «يوف جوت إيه ​فريند ⁠إن ⁠مي»، وهي إحدى أغاني نيومان الناجحة من فيلم «توي ستوري» الأول ⁠عام 1995.

ووقفت سويفت قبل ذلك على السجادة الحمراء مع توم هانكس، وأعضاء آخرين من فريق الأداء الصوتي لهذه ‌الأفلام.

وستطرح شركة «بيكسار» للرسوم المتحركة، التابعة لشركة ​والت ديزني»، فيلم «توي ستوري 5» في دور العرض السينمائي يوم 19 يونيو الجاري.