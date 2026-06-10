"صداع الآيس كريم".. هل أصبت بهذه الحالة من قبل؟

يشعر العديد من الأشخاص عند تناول المثلجات أو المشروبات الباردة بألم مفاجئ ومؤلم في الجبهة يُعرف باسم "صداع الآيس كريم" أو علمياً بـ"تجمد الدماغ"، ورغم قصر مدته، إلا أنه قد يكون شديداً في كثير من الأحيان.

"تجمد الدماغ".. ما هو؟

هو صداع قصير الأمد، يُسمى طبياً ب"ألم العقدة العصبية الوتدية الحنكية"، يحدث عادةً بسبب التبريد السريع وإعادة تسخين الشعيرات الدموية في الجيوب الأنفية وسقف الفم "الحَنَك"، وفق دراسة نشرتها مستشفيات "ميديكوفر" الهندية.

وبمجرد أن يلامس شيء بارد هذه المنطقة الحساسة، فإنه يُحفّز استجابات عصبية تُربك الدماغ وتوحي بأن الألم قادم من الرأس.

ما أسبابه؟

وفق الدراسة، هناك عدة عوامل تؤدي لحدوث هذه الحالة، أهمها:

•تناول الطعام أو الشراب البارد الذي يلامس سقف الفم بسرعة، دون إعطاء الوقت الكافي لتدفئته داخل الفم، إذ تؤدي هذه الصدمة الحرارية إلى انقباض الأوعية الدموية بسرعة ثم تمددها.

•انخفاض درجة حرارة الحلق أو الجزء العلوي من الفم بشكل مفاجئ، خاصة أثناء الطقس الحار.

•زيادة الحساسية في "العصب الثلاثي التوائم"، المسؤول عن إرسال إشارات الألم لمناطق مثل الجبهة والعينين، والذي يمكن أن يكون أكثر تفاعلية عند الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.

الأعراض والعلامات

•ألم مفاجئ وحاد في منتصف الجبهة أو خلف العينين.

•إحساس نابض يصل إلى ذروته خلال 20 إلى 30 ثانية، وعادة ما يختفي في غضون دقيقة.

•انزعاج موضعي (على عكس الصداع الناتج عن التوتر).

•دموع خفيفة في العينين أو تجهم في الوجه، خاصة عند الأطفال.

كيف يمكن علاجه؟

يزول تجمد الدماغ عادةً من تلقاء نفسه خلال أقل من دقيقة، ورغم ذلك، هناك خطوات سريعة يمكن اتباعها لتخفيف الألم بشكل أسرع، منها:

•اضغط بلسانك على سقف فمك: هذه الطريقة هي الأكثر فعالية وفورية، إذ أن لسانك يكون دافئاً، وعندما تضغط به على سقف فمك البارد، فإن ذلك يؤدي إلى رفع درجة حرارته واسترخاء الأوعية الدموية، وإن لم يجدِ ذلك نفعاً، فاضغط بإبهامك برفق.

•اشرب ماء دافئاً أو بدرجة حرارة الغرفة: حيث أن تناول رشفات صغيرة منها يساعد على موازنة درجة الحرارة داخل فمك ويقلل من تهيج الأعصاب.

•قم بتغطية فمك وتنفس من خلال أنفك: يمكن أن يساعد استنشاق الهواء الدافئ من أنفك على زيادة درجة الحرارة في الممرات الأنفية وسقف الفم، مما يؤدي لتهدئة الأعصاب المعنية.

•قم بإمالة رأسك للخلف أو الأمام قليلاً: قد يساعد تغيير وضعية رأسك على إعادة توجيه تدفق الدم وتخفيف الألم بشكل أسرع.