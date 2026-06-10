كلاب روبوتية تحرس كأس العالم 2026

تشهد بطولة كأس العالم 2026 دخول التكنولوجيا الأمنية مرحلة جديدة، بعدما بدأت كلاب روبوتية القيام بدوريات في بعض مواقع البطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة وحماية المنشآت الحساسة.

ووفقًا لتقارير حديثة، تم نشر روبوتات رباعية الأرجل من طراز Spot، التي طورتها شركتا Hyundai وBoston Dynamics، في مركز البث الدولي (IBC) بمدينة دالاس الأمريكية، وهو المركز المسؤول عن إدارة ونقل التغطية التلفزيونية للبطولة إلى مليارات المشاهدين حول العالم. وتقوم هذه الروبوتات بدوريات تفقدية ومراقبة محيط المنشآت والإبلاغ عن أي أجسام أو تحركات مشبوهة لدعم فرق الأمن البشرية.

كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الروبوتات وهي تتحرك داخل المركز وتؤدي مهام المراقبة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير بسبب شكلها الشبيه بالكلاب وقدراتها التقنية المتطورة.

وفي المكسيك، أعلنت سلطات مدينة غوادالوبي، ضمن استعداداتها لاستضافة مباريات المونديال، الاستعانة أيضًا بكلاب روبوتية للمساعدة في التعامل مع البلاغات الأمنية ودخول المناطق الخطرة قبل وصول رجال الشرطة، بهدف تقليل المخاطر على العناصر الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أمنية واسعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة الحديثة، في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم اعتمادًا على التكنولوجيا في تاريخ البطولة.