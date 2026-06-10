رئيس بورشه: 911 أيقونة ولن نطرح منها نسخة كهربائية

رفض الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية، ميشائيل لايترس، طرح نسخة كهربائية خالصة من الطراز"911".

وخلال فعالية نظمتها مجلة "آوتو، موتور أوند شبورت" المتخصصة، قال لايترس إن الشركة ستواصل الاستثمار في التنقل الكهربائي حيثما كان ذلك منطقياً وحيثما كان ذلك يلبي رغبة العملاء، لكنه أكد أن طراز "911" لن يُطرح بمحرك كهربائي خالص. وأضاف أن هذه السيارة تُعد منتجاً أيقونياً، ولذلك ينبغي ضمان تطويرها من خلال تقنيات محركات الاحتراق والأنظمة الهجينة.

وأوضح لايترس أن بورشه تؤمن بالانفتاح على مختلف التقنيات، مشيراً إلى أن طراز "تايكان" جعل الشركة في وقت من الأوقات من "رواد التنقل الكهربائي". وأضاف أن المسألة تتعلق بوتيرة التحول إلى هذه التقنية، ورأى أن بورشه ربما سبقت السوق إلى هذه التقنية في وقت مبكر أكثر من اللازم (معلقا على بطء وتيرة انتشار السيارات الكهربائية في السوق).

وشدد لايترس على أن بورشه لا تستطيع، ولا ترغب، في المنافسة عبر تخفيض التكاليف، بل من خلال تقديم منتجات أفضل وأكثر إقناعاً وإثارة للمشاعر من منافسيها، معتبراً أن هذا التميز هو التحدي الأساسي.

يذكر أن بورشه تطرح طراز "تايكان" في الأسواق منذ عام 2019. كما توفر الشركة حالياً طرازين من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات يعملان بالطاقة الكهربائية الخالصة. في المقابل، يقتصر الجيل الحالي من طراز "911" على محركات الاحتراق فقط، وإن كانت بعض نسخه تستخدم نظاماً هجيناً يتضمن شاحناً توربينياً كهربائياً لغازات العادم.

ولم تحقق الطرازات الكهربائية من بورشه في السنوات الماضية الإقبال المتوقع. ولذلك كان الرئيس التنفيذي السابق أوليفر بلومه قد عدّل استراتيجية الشركة قبل مغادرته المنصب، فبدلاً من الخطط الطموحة التي تقوم على التركيز المكثف على السيارات الكهربائية، تعتزم الشركة مستقبلاً تعزيز مبيعاتها من خلال تقديم مزيد من الطرازات المزودة بمحركات احتراق، وهو ما يتطلب استثمارات بمليارات اليورو.

وتولى لايترس رئاسة الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن في يناير الماضي.