القبض على طيار سابق بطيران كندا حلّق 17 عاماً برخصة مزورة

يواجه طيّار سابق لدى شركة طيران كندا، اتهامات جنائية إثر نقله عشرات الآلاف من الركاب على مدى نحو 17 عاماً باستخدام رخصة طيار مزورة، وفقاً لما أعلنته الشرطة الكندية.

وأُلقي القبض على جيفري وول في الأول من يونيو الجاري، بعد أن أفاد المحققون أنه قاد أكثر من 900 رحلة جوية داخلية ودولية بين عامي 2009 و2025، من دون أن يحصل مطلقاً على الرخصة المطلوبة أو يجتاز الاختبارات الإلزامية.

وصرح نائب رئيس شرطة منطقة بيل، نيك ميلينوفيتش، خلال مؤتمر صحافي في مقاطعة أونتاريو الكندية: "هذه القضية والتفاصيل المحيطة بها تبدو وكأنها مأخوذة من سيناريو فيلم. فقد ارتقى (وول) إلى منصب قائد طائرة، وعلى مدى نحو 17 عاماً كان يقود طائرات بوينغ 767 و777 و787".