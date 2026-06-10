امرأة أطعمت الحمام والغربان تواجه 3 تهم

وجه اليوم اتهام إلى امرأة في محكمة بسبب إطعام حمام وغربان في ييشون خلال ثلاث مناسبات، حسبما أفادت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية.

وتم توجيه ثلاث تهم ضد تان تشونغ هونغ بموجب قانون حماية الحياة البرية. وتشير المزاعم إلى أن السيدة (74 عاماً) أطعمت الطيور دون موافقة كتابية من المدير العام لإدارة الحياة البرية.

ووفقاً لوثائق المحكمة، أطعمت تان الحمام في ييشون في نوفمبر الماضي. ويزعم أنها أطعمت الحمام والغربان في ديسمبر الماضي أيضاً، في منطقة بجانب مدرسة ييشون الابتدائية. وتم اتهام تان بإطعام الحمام الخبز في ممر منتزه ييشون في مارس الماضي كذلك.

وقالت تان عبر مترجم: «لا أعترف بالاتهامات وأود أن أكتب كي أشرح. كيف أفعل هذا؟ إنني بحاجة لعنوان بريد إلكتروني».

وطلب القاضي من ممثل الادعاء في مجلس المنتزهات الوطنية بتوفير عنوان بريد إلكتروني لتان، وأجّل القضية لمنحها وقتاً للدفاع عن نفسها.