حجارة مقلية.. طبق صيني غريب يثير الدهشة ويجذب السياح

في واحدة من أغرب العادات الغذائية في العالم، يواصل طبق صيني تقليدي يُعرف باسم «سودو» إثارة فضول الزوار ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتمد على تقديم حجارة مقلية بالتوابل بدلاً من المكونات المعتادة، في تجربة طعام تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للتصديق.

ووفقًا لما أورده موقع Science.mail.ru، فإن «سودو»، الذي يعني اسمه حرفيًا «تذوق ثم ارمِ»، يُعد من الأطباق الشعبية التي تعود جذورها إلى مناطق جنوب الصين، حيث تُقلى حجارة نهرية صغيرة في الزيت مع الثوم والزنجبيل والفلفل الحار ومجموعة من الأعشاب والتوابل، قبل أن تُقدَّم كمقبلات.

ورغم مظهره الغريب، فإن الحجارة ليست مخصصة للأكل، بل تُستخدم فقط لحمل النكهات، إذ يضعها المتناول في فمه لامتصاص الصلصة والتوابل العالقة بها، ثم يخرجها ويتركها جانبًا دون ابتلاعها.

ويشير التقرير إلى أن أصل هذا الطبق يعود إلى مقاطعة هوبي، حيث كان الصيادون وسكان المناطق النهرية يستخدمون الحجارة الساخنة خلال فترات شح الغذاء لالتقاط نكهة التوابل، في ابتكار بسيط ساعدهم على تجاوز ظروف المعيشة الصعبة.

ومع مرور الوقت، تحول «سودو» من وسيلة للبقاء إلى تقليد محلي فريد يجذب السياح، وأحد أكثر الأطباق غرابة في المطبخ الصيني، بفضل فكرته غير المألوفة التي تجمع بين البساطة والطرافة وتثير فضول كل من يسمع بها.