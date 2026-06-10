دعوى بـ 1.5 مليون دولار ضد مطعم شهير بسبب بطاطا مهروسة على الأرض

رفعت امرأة من ولاية فرجينيا الأميركية دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم «أوت باك ستيك هاوس»، مطالبةً بتعويض قدره 1.5 مليون دولار، بعدما قالت إنها تعرضت لإصابات إثر انزلاقها على بطاطا مهروسة داخل أحد فروع المطعم.

وبحسب وثائق قضائية، حصلت عليها مجلة «بيبول»، فإن تريسي ج. رينشو رفعت الدعوى بعد تعرضها لحادثة سقوط داخل أحد فروع السلسلة بمدينة ستيرلينغ في ولاية فرجينيا.

وأوضحت الوثائق أن رينشو قد قدمت شكوى أولية إلى المحكمة، مطالبة بالحصول على تعويض عن الإصابات التي قالت إنها لحقت بها نتيجة الحادث.

وذكرت المدعية في شكواها أنها كانت متجهة إلى دورة المياه عندما انزلقت على مادة لزجة غريبة على أرضية المطعم، بدت وكأنها بطاطا مهروسة، ما تسبب في سقوطها بقوة على وجهها فوق الأرضية الصلبة.

وأضافت أن وجود هذه المادة خلق حالة خطرة وغير آمنة على الزبائن، وأدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة ودائمة، مشيرة إلى عدم وجود أي لافتات تحذيرية تنبه الزوار إلى الخطر.

كما أكدت في دعواها أن المطعم كان ملزمًا بتوفير بيئة آمنة لمرتاديه وتحذيرهم من أي مخاطر محتملة، مدعية أنها تعرضت لآلام جسدية ونفسية شديدة، وفقدت قدرتها على العمل، إلى جانب تكبدها نفقات طبية نتيجة الحادث.

من جهتها، نفت سلسلة مطاعم «أوت باك ستيك هاوس» جميع الادعاءات في رد رسمي أرفقته بطلب نقل الدعوى، مؤكدة أنها لا تتحمل المسؤولية عن الحادث.

وأشارت السلسلة إلى عدم وجود أي مادة على الأرض تسببت في انزلاق رينشو، كما نفت علمها بوجود أي خطر داخل المطعم، مؤكدة أنه لم يكن هناك ما يستدعي وضع تحذيرات، ورفضت كذلك الادعاءات المتعلقة بتعرض المدعية لإصابات خطيرة ودائمة بسبب السقوط.