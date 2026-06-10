لشدة حبها لكلبها.. خبيرة تجميل تحتفظ بذكراه بطريقة صادمة

بعد عشرين عامًا من الرفقة، فقدت خبيرة التجميل البريطانية كلير هوبسون كلبها المحبوب «باتش»، لكنها لم تكن مستعدة لتوديعه بالطريقة التقليدية، فاختارت وسيلة غير مألوفة لإبقائه قريبًا منها.

وقررت هوبسون مزج جزء من رماد كلبها مع حبر الكحل الدائم الذي يُرسم على جفنيها، في خطوة قالت إنها تجعلها تشعر بأنه لا يزال يرافقها ويرى العالم من خلال عينيها.

وخلال ظهورها في برنامج «This Morning» على قناة ITV، أوضحت قائلة: «كنت على وشك الانتقال إلى بلد آخر، وأتنقل بين بلدين، ولم أرغب في حمل رماده داخل حقيبة السفر. فكرت أن الكثير من الناس يوشمون أسماء أو صور أحبائهم على أجسادهم، فلماذا لا أضع جزءًا من رماده في رسمة الكحل الدائم؟».

وأضافت أن الفكرة بدت غريبة في البداية، لكنها تواصلت مع خبيرة تجميل متخصصة وافقت على تنفيذها، حيث تم خلط كمية صغيرة من رماد «باتش» مع حبر الكحل قبل تطبيقه على جفنيها.

وقالت كلير متحدثة عن علاقتها بكلبها: «الكلاب مثال للوفاء والثبات، تستقبلك كل يوم بحب عندما تعود إلى المنزل، ولا تعرف الخداع أو التلاعب. إنها تمنحك حبًا صادقًا وغير مشروط، وكانت سعادته برؤيتي كل يوم على مدى عشرين عامًا أمرًا لا يُقدّر بثمن».

وأشارت إلى أن الكحل شبه الدائم يستمر لعدة سنوات، وعندما يحين موعد تجديده ستستخدم جزءًا آخر من رماد «باتش»، مؤكدة أن ذكراه ستظل ترافقها لفترة طويلة بهذه الطريقة الاستثنائية.