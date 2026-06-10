تحذير من خطر غير متوقع لمنتخبي سويسرا والنرويج

اختار المنتخب السويسري ملعب سان دييغو ليكون مقرًا لاستعداداته النهائية لمباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام منتخب قطر، والمقررة يوم السبت. إلا أن الفريق، الذي يواجه بالفعل تحديات التأقلم مع الأجواء الحارة والرطبة في الولايات المتحدة، وجد نفسه أمام خطر آخر يتمثل في انتشار الأفاعي السامة في محيط معسكره التدريبي.

ونشر الاتحاد السويسري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي صورة لمنشأة التدريب، موضحًا مواقع المرافق المختلفة، حيث ظهرت منطقة حراس المرمى في الجزء الخلفي من الملعب، فيما أُقيمت صالة الألعاب الرياضية داخل خيمة، وتقع غرفة تبديل الملابس خلفها مباشرة.

لكن ما لفت انتباه المتابعين كان تخصيص مساحة واسعة حول الملعب تحت مسمى "منطقة الأفاعي"، مع وضع خطوط حمراء وتحذير واضح يحمل عبارة: "احذروا الثعابين".

ونقل موقع "سويس إنفو" عن متحف سان دييغو للتاريخ الطبيعي تأكيده وجود أربعة أنواع من الأفاعي الجرسية السامة في المنطقة، وهو ما دفع الاتحاد السويسري إلى اتخاذ إجراءات احترازية وتنبيه اللاعبين والجهاز الفني إلى ضرورة توخي الحذر.

ولا يقتصر الأمر على المنتخب السويسري، إذ تلقى المنتخب النرويجي هو الآخر تحذيرات مماثلة خلال معسكره التدريبي في منتجع "غراندوفر" بمدينة غرينسبورو في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث طُلب من اللاعبين، وفي مقدمتهم إيرلينغ هالاند، تجنب الاقتراب من الثعابين أو محاولة الإمساك بها أو استفزازها.

ويشير الموقع الإلكتروني لمدينة غرينسبورو إلى أن الأفاعي تنتشر في أنحاء شرق وجنوب شرق الولايات المتحدة، وتعد شائعة الوجود في المنطقة، محذرًا من الاقتراب منها أو إزعاجها، ومؤكدًا أن التصرف الأكثر أمانًا هو تركها وشأنها.

وفي تعليق طريف على هذه التحذيرات، أفادت تقارير إعلامية بأن لاعب الوسط النرويجي كريستيان ثورستفيت قال إنه "غير سعيد بسماع هذا الخبر".