«دبي على خريطتك».. أهل المدينة يقيّمون أسرار مذاقاتها على «غوغل»

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة Google، أمس، مبادرة «دبي على خريطتك: دليلك من أهلها»، وهي مبادرة تهدف إلى دعم قطاع المأكولات والمطاعم المحلي في أنحاء الإمارة.

وفي إطار المبادرة، سيشارك المرشدون المحليون، وهم مجموعة من المتطوعين الذين يسهمون بمراجعاتهم على خرائط «غوغل»، في عرض قوائمهم المفضلة لأفضل المطاعم والمقاهي في دبي، على أن يتبع ذلك تصويت مفتوح للجمهور، بهدف تعزيز الإقبال على هذه الوجهات، ودعم نمو الأعمال المحلية.

وكُشِف عن المبادرة خلال فعالية في «متحف الاتحاد»، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الروم المهيري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وروّاد الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات، وصُنّاع المحتوى المؤثرين في مجال الطهي والمأكولات على مستوى المنطقة.

وتأتي «دبي على خريطتك: دليلك من أهلها» كجزء من حملة «من دبي، ولأجل دبي»، وهي مبادرة مجتمعية أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم الأفراد والشركات والأفكار التي تُشكّل ملامح الحياة اليومية في المدينة. وتشجع الحملة السكان والزوّار وصُنّاع المحتوى على استكشاف ودعم الشركات والمشروعات القائمة في دبي، ومن خلال دمج المبادرات الحالية وجهود الدعم تحت مظلة ورؤية مشتركة، تدعو الحملة الجميع إلى اختيار المنتجات والشركات المحلية، ومشاركة القصص الملهمة وراء المشروعات التي يحبونها، والإسهام في بناء اقتصاد محلي أكثر ترابطاً.

وتعمل «دبي على خريطتك» على تمكين مجتمع المرشدين المحليين في الإمارة، لبناء قوائم مخصصة ومصنفة بحسب سمات معينة مباشرة على خرائط غوغل، لتسليط الضوء على أسرار الطهي الأكثر تميّزاً في أنحاء المدينة. ويُعدّ المرشدون المحليون بمثابة مستكشفين على خرائط غوغل، إذ يشاركون المراجعات والصور والإجابات حول الأماكن الموجودة على الخرائط، ما يساعد ملايين الأشخاص حول العالم في العثور على ما يحتاجون إليه، واكتشاف تجارب جديدة.

من جانبه، قال أحمد الروم المهيري: «تعكس المبادرة أحد أبرز عناصر تميّز دبي القائمة على تنوع تجاربها وسكانها وخلفياتهم الثقافية، وتزداد تميّزاً بفضل الشراكات التي تجمع هذه المكونات معاً. ومن خلال حملة (من دبي، ولأجل دبي) وبالتعاون مع (غوغل)، نواصل نهج دبي الراسخ في سرد القصص المجتمعية، بدءاً من مبادرة MyDubai# وصولاً إلى MyDubai Communities، حيث يؤدي المقيمون وصُنّاع المحتوى والزوار دوراً فاعلاً في رسم صورة المدينة وسرد قصتها».

وأضاف: «تستند هذه المبادرة إلى تعاونات سابقة مع (غوغل)، هدفت إلى إبراز ما تقدمه دبي من تجارب ومقومات فريدة عبر الاكتشاف الرقمي والمشاركة المجتمعية. وتُمثّل نموذجاً متميّزاً لكيفية توظيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمنصات الرقمية، وأصوات المجتمع المحلي، لتحويل الاكتشاف إلى قيمة اقتصادية حقيقية للأعمال القائمة في دبي».

من ناحيته، قال المدير العام لشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنطوني نقاش: «تسهم مبادرة (دبي على خريطتك) في تمكين مرشدي غوغل المحليين من تحويل معرفتهم الحقيقية بالمدينة إلى حركة مجتمعية مؤثرة، إذ نسعى إلى تمكين ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمحلية للأغذية والمشروبات من خلال تزويدهم بالأدوات الرقمية التي يحتاجون إليها للحفاظ على قدراتهم التنافسية، والوصول إلى مجتمعات وجماهير جديدة. ونحن ملتزمون تماماً، جنباً إلى جنب مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بتقديم كل سبل دعم نمو قطاع المأكولات والمطاعم في المنطقة».

تصويت

يمكن للجميع استكشاف 11 قائمة منسقة من قِبل هؤلاء الخبراء والموجودة على البوابة الرسمية للحملة «MapyourDubai.com»، واستكشافها وزيارتها مباشرة من خلال حساباتهم الشخصية على خرائط «غوغل»، والتصويت لقوائم الطهي المفضلة لديهم، وسيفتح باب التصويت في 22 الشهر الجاري ويستمر حتى السادس من يوليو المقبل، إذ سيتم الاحتفاء بالمرشدين المحليين الفائزين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

أنطوني نقاش:

. «المبادرة» تُمكّن مرشدي «غوغل» المحليين من تحويل معرفتهم الحقيقية بالمدينة إلى حركة مجتمعية مؤثرة.

أحمد المهيري:

. تستند هذه «المبادرة» إلى تعاونات سابقة مع «غوغل»، هدفت إلى إبراز ما تقدمه دبي من تجارب ومقومات فريدة.