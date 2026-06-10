باحثون يتهمون الهاتف الذكي: سبب رئيس في أزمة انخفاض الخصوبة

في وقت تكافح الحكومات حول العالم لإيجاد سبل لعكس مسار التراجع الحاد في معدلات المواليد، أشارت دراستان أميركيتان جديدتان إلى أنها أغفلت مسبباً رئيساً لهذه الأزمة، هو الهاتف الذكي.

ويعتقد الباحثون الذين أجروا الدراستين أن مستخدمي الهواتف الذكية لديهم تفاعلات اجتماعية أقل، وانخفض معدل الخصوبة في الولايات المتحدة بنسبة 22% منذ عام 2007، ووضع العلماء فرضية مفادها أن التراجع الحاد في المنحنى البياني المسجل مذّاك، يرتبط بظهور أول هاتف «آيفون» من شركة «أبل» في العام نفسه، ومن أجل إثبات هذه الفرضية، استند باحثان من جامعة ميدلبوري، هما كيتلين مايرز وإيزيكيل هوبر، إلى حقيقة أن هاتف «آيفون» كان متاحاً في الولايات المتحدة بين 2007 و2011 عبر شبكة مشغل اتصالات واحد فقط، هي «إيه تي آند تي».

وقارنا معدلات الخصوبة في المناطق التي كانت تغطيها الشبكة في المناطق غير المشمولة بالتغطية، وبين التي يُفترض أنها كانت خالية من مستخدمي «آيفون».

ولاحظ الباحثان في دراستهما، التي نشرها، أول من أمس، «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية»، أن المقاطعات الأميركية التي توافرت فيها الشبكة شهدت انخفاضاً أكثر حدة في عدد الأطفال لكل امرأة، مقارنة بتلك التي حُرمت منها.

ووسع باحثان اقتصاديان آخران من جامعة سينسيناتي، هما نايثن هدسون وهيرنان موسكوسو بويدو، هذه الفرضية لتشمل 128 دولة، وحللا بيانات البنك الدولي حول معدلات انتشار الهواتف الذكية ومعدلات الخصوبة لدى المراهقين، ولاحظا أن انخفاض معدلات الخصوبة تسارع مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وهي ظاهرة لوحظت في البلدان «ذات السياقات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بشكل أساسي»، وفي دراستهما، التي نُشرت في مايو الماضي، خلص المؤلفان إلى وجود «صدمة تكنولوجية عالمية مشتركة».