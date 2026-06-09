طفل سوري ينافس «واتساب» بتطبيق مراسلة جديد

سلطت وسائل إعلام سورية الضوء على إنجاز تقني جديد للطفل السوري الحبيب إياد عرسان، الذي يوصف بأنه أصغر مخترع ومبرمج في العالم، بعدما أعلن تطوير تطبيق مراسلة جديد يحمل اسم "ALHABEB Chat"، يهدف إلى تقديم خدمات مشابهة لتطبيق "واتساب" مع إضافة مزايا تقنية جديدة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد خضع التطبيق لتجارب أولية على خادم (سيرفر) داخلي، وأظهرت الاختبارات نجاحه في تشغيل خدمات المراسلة والاتصال، في خطوة تمهد لإطلاقه بشكل رسمي بعد استكمال الجوانب الفنية والتقنية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن التطبيق يوفر إمكانية إجراء المحادثات الفردية والجماعية، وإرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، إضافة إلى المكالمات الصوتية والمرئية، مع التركيز على حماية البيانات وتوفير مستويات عالية من الأمان.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية، أوضح الحبيب إياد عرسان أن التطبيق لا يقتصر على خدمات المراسلة التقليدية، بل يتضمن مزايا إضافية مثل المحفظة المالية الإلكترونية، وخدمات التحويلات، فضلاً عن خاصية "الصديق الذكي" المعتمدة على تقنيات ذكية داخل التطبيق.

وأكد أن التطبيق خضع لتجارب عملية شملت الرسائل والمكالمات وإنشاء المجموعات ومشاركة الملفات المختلفة، مشيراً إلى أنه يضاهي التطبيقات العالمية المتخصصة في التواصل الفوري، وأنه سيتم طرحه للمستخدمين بعد الانتهاء من المراحل الفنية الأخيرة.

كما أشارت المعلومات إلى أن فرع نقابة المهندسين السوريين وجه كتاباً إلى الطفل المخترع عبّر فيه عن فخره بالإنجاز، معتبراً أن التطبيق يمثل مشروعاً تقنياً سورياً قادراً على منافسة تطبيقات المراسلة العالمية، بفضل ما يوفره من سهولة في الاستخدام ومستويات متقدمة من الأمان.

ويعد الحبيب إياد عرسان من أبرز المواهب السورية الشابة في مجالات البرمجة والابتكار، إذ سبق أن حصل على شهادة فخرية في الهندسة من وزارة التعليم العالي السورية تقديراً لاختراعاته العلمية والبرمجية، التي يقال إنها تجاوزت 70 اختراعاً ومشروعاً تقنياً.

كما تشير سيرته إلى أنه مرشح لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدد كبير من الإنجازات العلمية الموثقة في سن مبكرة، إضافة إلى عضويته في عدد من الهيئات والمؤسسات العلمية، من بينها الاتحاد العالمي للمخترعين ونقابة المهندسين السوريين والفريق الوطني السوري لعلوم الفضاء وفيزياء الفلك.

ورغم الاهتمام الذي حظي به التطبيق الجديد، لم تصدر حتى الآن تفاصيل تقنية مستقلة أو اختبارات خارجية تؤكد جميع إمكاناته، بانتظار إطلاقه رسمياً وإتاحته للجمهور.