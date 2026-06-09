«تحرير» أفضل مسرحية في حفل جوائز توني

فازت مسرحية «شميجادون» بجائزة توني لأفضل مسرحية موسيقية، في الحفل الذي أقيم لتوزيع الجوائز، أول من أمس، في حين سيطرت الأعمال ذات الطابع الاجتماعي على الفئات الرئيسة الأخرى، ‌إذ حصدت مسرحية «تحرير» (ليبيريشن) ​جائزة أفضل مسرحية، و«راغتايم» جائزة أفضل إعادة إحياء لمسرحية موسيقية. ومسرحية «شميجادون» المستوحاة من مسلسل تلفزيوني، محاكاة ساخرة لعروض برودواي في العصر الذهبي.

أما مسرحية «تحرير»، وهي دراما تبحث في إرث حركة تحرر المرأة في سبعينات القرن الماضي، فحصلت على جائزة توني بعد اقتناصها جائزة «بوليتزر 2026» في ⁠فئة الدراما، بينما أصبحت مؤلفتها بيس وول رابع امرأة تفوز بجائزة توني لأفضل مسرحية، والأولى منذ 2009.

وفازت ليزلي مانفيل بجائزة أفضل ممثلة رئيسة في مسرحية، عن أدائها ​شخصية جوكاستا، في إعادة تقديم ‌روبرت إيك لمسرحية سوفوكليس الكلاسيكية «أوديب» في قالب ​تشويق سياسي.