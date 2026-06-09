جزيرة ياس تحتفي بأبطال الصفوف الأمامية

أطلقت جزيرة ياس مبادرة لتكريم أبطال الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم في حماية الوطن وخدمة المجتمع. وتوفر المبادرة، التي تمتد حتى 30 الجاري، للكوادر المؤهلة من العاملين في الصفوف الأمامية، دخولاً مجانياً إلى المدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، تعبيراً عن الامتنان لالتزامهم وشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجباتهم.

وستقدم جزيرة ياس للأبطال المؤهلين دخولاً مجانياً إلى مدنها الترفيهية مع إمكانية اصطحاب ما يصل إلى ثلاثة ضيوف، ويتعيّن على الراغبين التسجيل مسبقاً عبر تطبيق «حماة الوطن»، ويشمل العرض منتسبي شرطة دولة الإمارات، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ممن هم على رأس عملهم.