5 أسباب قد تدفعك لعدم شراء ساعة ذكية

أصبحت الساعات الذكية من أكثر الأجهزة القابلة للارتداء انتشاراً خلال السنوات الأخيرة، بفضل ما تقدمه من مزايا صحية ورياضية متقدمة، فضلاً عن قدرتها على تنبيه المستخدمين في حالات الطوارئ مثل السقوط أو الحوادث. ومع ذلك، ورغم الشعبية المتزايدة لهذه الأجهزة، فإنها ليست الخيار المثالي للجميع.

وبالنسبة لبعض المستخدمين، قد تكون مزايا الساعات الذكية أقل أهمية من التحديات والسلبيات التي ترافق استخدامها اليومي.

وفيما يلي خمسة أسباب قد تجعل البعض يتردد قبل ارتداء ساعة ذكية، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear".

وفي الوقت الذي يحاول فيه كثيرون تقليل الاعتماد على الهواتف الذكية والإشعارات المستمرة، تضيف الساعة الذكية شاشة جديدة إلى دائرة الانتباه اليومية.

ورغم إمكانية تعطيل معظم الإشعارات أو تفعيل أوضاع التركيز، فإن وجود جهاز متصل دائماً على المعصم قد يشكل مصدراً إضافياً للتشتيت بالنسبة للكثيرين. فالاهتزازات المتكررة والإشعارات التي تصل مباشرة إلى المعصم قد تجعل المستخدم أكثر ميلاً لتفقد الرسائل والتنبيهات باستمرار، حتى في الأوقات التي تتطلب التركيز الكامل.

وتتميز الساعات الذكية الحديثة بقدرتها على جمع كم هائل من البيانات الصحية، مثل معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم، ودرجة حرارة الجسم، وحتى اكتشاف بعض المؤشرات الصحية المبكرة.

لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل يحتاج المستخدم العادي فعلاً إلى كل هذه البيانات؟

بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات صحية محددة ولا يتابعون برامج تدريب احترافية، قد تتحول هذه المؤشرات إلى أرقام إضافية يصعب الاستفادة منها عملياً في الحياة اليومية.

أحد أبرز مزايا الساعات التقليدية أنها تعمل لسنوات دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة، بينما تتطلب معظم الساعات الذكية شحناً يومياً أو كل بضعة أيام.

ومع تزايد عدد الأجهزة التي يحتاج المستخدم إلى شحنها بانتظام، مثل الهاتف والحاسوب وسماعات الأذن، قد تتحول الساعة الذكية إلى عبء إضافي يفرض متابعة مستمرة لمستوى البطارية.

كما أن نفاذ البطارية يعني فقدان مزايا التتبع الصحي المستمر التي تعتمد عليها هذه الأجهزة.

وتُعد الساعات الذكية من أكثر الأجهزة قدرة على جمع البيانات الشخصية، إذ يمكنها تتبع الموقع الجغرافي والنشاط البدني وأنماط النوم والعديد من المؤشرات الصحية الحساسة.

ورغم تأكيد الشركات المصنعة التزامها بحماية بيانات المستخدمين، فإن مخاوف الخصوصية تظل قائمة، خاصة في ظل تزايد حوادث الاختراقات وتسريب البيانات حول العالم.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون تقليل كمية المعلومات التي تجمعها الشركات التقنية عن حياتهم اليومية، قد لا تكون الساعة الذكية خياراً مريحاً.

وتتطلب الساعات الذكية ارتداءها لفترات طويلة لتحقيق أقصى استفادة من مزاياها الصحية، وهو أمر لا يناسب جميع الأشخاص.

كما أن بعض المستخدمين يعانون من حساسية الجلد أو الانزعاج الناتج عن الاحتكاك المستمر، بينما يجد آخرون أن وجود جهاز على المعصم طوال اليوم، وخاصة أثناء النوم، أمر مزعج وغير عملي.

كما أن الوزن الأكبر نسبياً مقارنة بالساعات التقليدية أو الأساور البسيطة قد يزيد من هذا الشعور لدى بعض الأشخاص.

والإجابة تعتمد على احتياجات كل مستخدم. فإذا كنت مهتماً بمتابعة صحتك ولياقتك البدنية بشكل مستمر، فقد تكون الساعة الذكية استثماراً مفيداً.

أما إذا كنت تبحث عن حياة رقمية أكثر هدوءاً أو لا ترى فائدة حقيقية من البيانات الصحية التفصيلية، فقد تجد أن الاستغناء عنها هو الخيار الأنسب.

وفي النهاية، لا يتعلق الأمر بمدى تطور التكنولوجيا، بل بمدى توافقها مع أسلوب حياتك واحتياجاتك اليومية.