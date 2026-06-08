تونس: أستاذ ثانوي و10 طلاب في السجن بتهمة الغش في الباكالوريا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكام إيداع بالسجن في حق 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب بتهمة بيع أدوات الغش في امتحان الباكالوريا.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن التحقيقات انطلقت بعد رصد إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني صفحات وحسابات على موقع "فيسبوك" تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية.

وتمكّنت الجهات الأمنية في مرحلة أولى من التعريف بهويات أصحاب هذه الصفحات، قبل أن توقف 5 متهمين وتحجز كميات من وسائل الغش المخصصة لامتحانات الباكالوريا.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، أحكام إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، وذلك بتهمة الغش في مناظرة وطنية باستخدام سماعات، طبقاً للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات.

وأوضح مصدر قضائي بأن التلاميذ تم ضبطهم بتهمة الغش بواسطة سماعات خلال أداء اختبار الباكالوريا بأحد المعاهد في معتمدية بوعرادة.