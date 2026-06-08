130 ألف درهم لمقعد واحد في نهائي "مونديال 2026"

في وقت يسعى فيه عدد كبير من المشجعين حول العالم للحصول على تذكرة لحضور نهائي كأس العالم 2026، تظهر أسعار الضيافة الرسمية عن رقم لافت، إذ يبلغ سعر مقعد واحد ضمن باقة " Trophy Lounge" الفاخرة 35500 دولار، ما يعادل أكثر من 130 ألف درهم إماراتي.

ومن المقرر أن تستضيف منطقة نيويورك/نيوجيرسي المباراة النهائية للبطولة في 19 يوليو 2026، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

وتمنح هذه الباقة المشجعين تجربة ضيافة فاخرة تتجاوز مفهوم التذكرة التقليدية، إذ تشمل مقاعد مميزة على جانب الملعب مع إطلالة مباشرة على مجريات اللقاء، إضافة إلى خدمات ضيافة متكاملة تشمل وجبات راقية ومشروبات وخدمات استقبال قبل المباراة وخلال فترة الاستراحة وبعد نهايتها.

وتشير البيانات الظاهرة في منصة الحجز الرسمية لدى "فيفا" إلى أن عدد التذاكر المتبقية ضمن هذه الفئة محدود، ما يعكس الإقبال المبكر على تأمين مقاعد في النهائي المرتقب.