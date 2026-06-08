أم مصرية تُطبّق حرفياً ما شاهدته في فيلم "برشامة".. وتقع في قبضة الشرطة

شهدت مصر واقعة مثيرة استنسخت أحداثاً سينمائية مثيرة للجدل، عقب تداول مقطع فيديو وثق محاولة أم تلقين نجلها الإجابات في الامتحان ومن خارج اللجنة.

وأعلنت الداخلية المصرية كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، لسيدة تحاول مساعدة ابنها في الغش من خارج المدرسة.

وتبين عقب الفحص أن السيدة الظاهرة في الفيديو ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة الكردي بالدقهلية، وتم ضبطها أثناء تواجدها أمام إحدى لجان معهد، وقيامها بتلقين نجلها إجابات أسئلة الامتحان بصوت مرتفع من الشرفة الخلفية للجنة.

وذكرت الوزارة أنه وبمواجهة السيدة اعترفت تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الواقعة كنسخة كربونية وتطبيق حي للقصة التي يناقشها فيلم "برشامة" الذي عرض في دور السينما مؤخراً، وأثار عاصفة من الجدل، لكونه يغوص في ملفات ساخنة تمس منظومة التعليم المصرية وأزمات الغش الجماعي وتورط أولياء الأمور فيها.

وتدور خلفية الفيلم وفكرته الأساسية حول الضغوط المجتمعية والعائلية الرهيبة التي تدفع بعض الأسر وأولياء الأمور إلى اللجوء لطرق غير مشروعة ومبتكرة لمساعدة أبنائهم على النجاح في الامتحانات، مسلطاً الضوء على ظاهرة "غش أولياء الأمور" التي تحولت من حالات فردية إلى وقائع علنية تصدرت الرأي العام في مواسم امتحانات الشهادات العامة. والفيلم من بطولة مصطفى غريب وحاتم صلاح وهشام ماجد وريهام عبد الغفور.

وقد تسبب العمل الفني في انقسام حاد وجدل مصاحب له بين من يراه مرآة جريئة تكشف عيوباً مجتمعية وسلوكية تستوجب المواجهة والردع، وبين من يخشى أن يساهم في نشر أو تبرير أساليب الغش