المواطن الأردني يهدر 81 كيلوغرامًا من الطعام كل عام

كشفت مسؤولة أردنية عن أرقام كبيرة في هدر الطعام عند المواطن الأردني.

وقالت أمينة سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي الأردني، ندى الفريحات، في حديث تلفزيوني، امس، أن "كمية الهدر للفرد في السنة تبلغ 81 كيلوغرامًا، وهذا الرقم مرتفع بالنسبة لبلد يعاني من شح الموارد، وخاصة المياه".

وتابعت الفريحات: "أرقام الهدر الغذائي دقيقة لأنها نتجت عن دراسات وطنية، وتم إطلاق هذه الأرقام في أواخر 2025."

وأضافت الفريحات: "في المرحلة الحالية، نحن ضمن حملة (لا لهدر الغذاء). ولدينا الحملة الوطنية التوعوية والحملة الوطنية الإعلامية، ونعمل على نوعين من الحملات، حيث تم حاليًا وضع خارطة طريق للحملة الإعلامية والحملة التوعوية، وسيتم المباشرة في الحملتين الشهر المقبل".

وكان المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أوضح في وقت سابق أن نتائج الدراسات أظهرت أن القطاع المنزلي يعد الأكبر من حيث كميات هدر الغذاء، إذ بينت دراسة أجريت على القطاع الأسري أن معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغراما، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الزرقاء وأدناها في محافظة عجلون.

وكانت النشرة السنوية للميزانية الغذائية، التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة، قد أظهرت تحسنًا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى أكثر من 61.4% مقارنةً بأكثر من 57.3% في عام 2020، بزيادة مقدارها نحو 4.1 نقاط مئوية خلال أربع سنوات.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي ووجود فائض في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما الخضروات، في وقت لا تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد.