هذه الأكلات قد تُعرّضك لخطر "السكتة الدماغية"

حلل الباحثون بيانات 15 دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 1.29 مليون شخص، وقاموا خلال أبحاثهم بتحليل البيانات الغذائية والصحية للمشاركين، وقارنوها ببياناتهم الصحية.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5% مقارنة بمن يتناولونها بشكل أقل، ورغم أن الزيادة في الخطر كانت متوسطة، إلا أن الارتباط ظل قائما بعد إجراء فحوصات إضافية وتعديلات على البيانات.

وكان التأثير الأكثر وضوحا عند الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء المصنعة، مثل النقانق والسجق والبيكون ومنتجات مماثلة، حيث كان خطر السكتة الدماغية في هذه المجموعة أعلى بنسبة 12%، كما كان الارتباط أقوى بالنسبة للسكتة الدماغية الإقفارية (الناتجة عن انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ)، فيما لم يتم العثور على أدلة قاطعة على زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية مع تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تعني ضرورة الامتناع التام عن تناول اللحوم الحمراء، لكنها تؤكد التوصيات بتقليل استهلاك اللحوم المصنعة، وتدعم فكرة تناول اللحوم الحمراء بشكل معتدل كإحدى طرق الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.