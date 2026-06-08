شركة طيران أمريكية تضع عقوبات مشددة للمسافرين الذين لا يستخدمون سماعات الرأس

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز راحة الركاب وتقليل الضوضاء داخل المقصورة، أضافت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" بندا جديدا إلى "عقد النقل" الخاص بها يُلزم جميع المسافرين باستخدام سماعات الرأس عند تشغيل أي محتوى صوتي عبر الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي تعتمدها شركات الطيران إلى جانب اللوائح الصادرة عن إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، واللتين تُشرفان على أمن وتنظيم قطاع النقل الجوي المدني في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد في التعديل الجديد، فإن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو الحد من الضوضاء داخل مقصورة الطائرة، بما يضمن تجربة سفر أكثر هدوءا وراحة لكل من الركاب وأفراد الطاقم.

وتؤكد الشركة أن الاستماع للمحتوى الصوتي دون سماعات يُعدّ مصدر إزعاج مباشر للآخرين، خاصة في الرحلات الطويلة أو المزدحمة.

وبحسب نص عقد النقل المحدث، فإن عدم الالتزام باستخدام السماعات أثناء تشغيل الصوت قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى إنزال الراكب من الطائرة. كما ينص التعديل على إمكانية فرض حظر دائم على السفر مع "يونايتد إيرلاينز" في حال تكرار المخالفة أو رفض الامتثال لتعليمات الطاقم.

وتُعد هذه الصياغة من أكثر السياسات صرامة في قطاع الطيران فيما يتعلق باستخدام السماعات، إذ يرى خبراء أن الشركة قد تكون أول ناقل جوي رئيسي يتبنى هذا المستوى من الحزم في هذه المسألة، بحسب تصريحات خبير السفر سكوت كيز لشبكة CBS.

ورغم وضوح السياسة من حيث المبدأ، إلا أن تفاصيل تطبيقها العملي لا تزال غير محددة بالكامل، فبينما يُعتبر إنزال الراكب قبل الإقلاع إجراءً ممكنا، يبقى من غير المرجح أن يتم اتخاذ إجراءات أشد مثل تغيير مسار الرحلة أثناء الطيران بسبب هذا النوع من المخالفات، ولذلك يُرجّح أن يكون التهديد بالحظر الدائم هو الأداة الرئيسية للردع.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لاعتماد سياسات مشابهة لدى شركات طيران أخرى، في ظل تزايد الشكاوى من الضوضاء داخل المقصورات، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الأجهزة الشخصية خلال الرحلات الجوية.

وبذلك، تعكس سياسة "يونايتد إيرلاينز" الجديدة اتجاهاً متصاعداً نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الطائرات، حتى في التفاصيل اليومية الصغيرة التي قد تؤثر على راحة الركاب.