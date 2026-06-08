رجل غاضب من تعرضه للغش يحطم سيارة سعرها مئات آلاف الدولارات

تعرضت سيارة أستون مارتن، قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني ( 267810 دولار أمريكي) ، للتخريب في موقف سيارات تابع لنادي غولف، بعد أن حطم رجل نوافذها وكتب كلمة "غشاش" على غطاء المحرك.

وشوهد رجل يرتدي قبعة بيسبول وهو يُخرب سيارة فانكويش موديل 2015 في نادي هامبتون كورت بالاس للغولف، جنوب غرب لندن. وتُظهر لقطات مصورة الرجل، الذي لم تُعرف هويته، وهو يبتعد عن السيارة قبل أن تُعرض لقطات أخرى تُظهر حجم الأضرار.

ووصف الشاهد الذي التقط اللقطات رؤيته لرجل ملثم يُخرج مطرقة من حقيبته قبل أن يُحطم النوافذ والأضواء، ويُمزق سقف السيارة. كما قام المهاجم برش ما يبدو أنه كلمة "غشاش" باللون الأبيض على غطاء محرك السيارة السوداء، التي تحمل لوحة ترخيص مميزة "BD55 BOB".

وتتميز هذه السيارة ذات الدفع الخلفي بمحرك V12 سعة 5.9 لتر، وتبلغ سرعتها القصوى 201 ميل في الساعة، ويمكنها التسارع من 0 إلى 62 ميل في الساعة خلال 3.6 ثانية. ويصل سعرها جديدة إلى 192,000 جنيه إسترليني (حوالي 257097 دولار) .

وصرحت شرطة العاصمة: "تلقينا بلاغاً في حوالي الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 25 مايو، يفيد بتعرض مركبة للتخريب في نادٍ رياضي في ديلون كلوز، موليسي.

وقد حضر الضباط إلى الموقع وقاموا بتفتيش المنطقة، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على المشتبه به. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، والتحقيقات جارية."