«غرافيكيون من أجل السلام» يجمع 40 فناناً

يستضيف معهد ثيربانتس الثقافي الإسباني في العاصمة الأردنية عمّان، حتى الثالث من يوليو المقبل، معرض «غرافيكيون من أجل السلام»، الذي يُشارك فيه 40 فناناً وفنانة ينتمون إلى دول ساحل المتوسط وبلدان أخرى.

وقالت منسقة المعرض، الفنانة الإسبانية - الفلسطينية، فاطمة سليمان، إن المعرض يدعو إلى تجاوز الاختلافات الثقافية والأيديولوجية، فضلاً عن السياقات اللغوية والسياسية، باستخدام فن الطباعة كتقنية موحدة.

وأضافت أن المعرض يضم أعمال 40 فناناً من جزر الكناري، الذين انضم إليهم 20 فناناً من الأردن، وتونس، ومصر، وفلسطين، ودول أخرى.